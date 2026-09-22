WTA Singapore 2026, Sakkari e Krejcikova approdano agli ottavi. Fuori Vekic

Il programma della seconda giornata del torneo WTA di Singapore prevede gli ultimi sei match valevoli per il primo turno. Pronostico favorevole rispettato e debutto vincente per la greca Maria Sakkari e per la ceca Barbora Krejcikova. Esce invece all’esordio la croata Donna Vekic.

La greca Maria Sakkkari, numero sette del tabellone, liquida la ceca Linda Fruhvirtova 6-4 6-1 in un’ora e ventisei minuti. La cinese Xinyu Wang travolge la croata Donna Vekic, testa di serie numero otto del tabellone, 6-1 6-2 in appena un’ora e sette minuti. La ceca Barbora Krejcikova doma la qualificata tedesca Anna-Lena Friedsam 6-0 5-7 7-6(4) in due ore e cinquantasette minuti dopo aver salvato due match point nel terzo parziale.

In apertura l’ucraina Oleksandra Oliynykova, numero 48 del ranking, piega l’americana Vivian Wolff 6-1 7-6(1) in un’ora e quarantadue minuti. L’americana Alycia Parks, numero settanta del ranking, elimina la lucky loser giapponese Mei Yamaguchi 6-4 6-3 in un’ora e trenta.

La russa Tatiana Prozorova, numero 180 del mondo, rimonta la belga Sofia Costoulas 5-7 7-6(2) 6-2 al termine di una battaglia che si protrae per due ore e cinquanta minuti e guadagna così il pass per il secondo turno contro la filippina Alexandra Eala, numero tre del ranking.