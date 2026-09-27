WTA Singapore 2026: Leylah Fernandez batte Talia Gibson e si prende la prima gioia dell’anno

Primo torneo del 2026 in cascina per Leylah Fernandez. La canadese batte per 7-5 6-0 l’australiana Talia Gibson nella finale del WTA 500 di Singapore e, con tale risultato, si guadagna il settimo titolo della propria carriera. Risalirà così al numero 25 del ranking WTA, potendosi così concretamente guadagnare la chance di arrivare agli Australian Open da testa di serie.

Nel primo set Gibson, alla prima volta assoluta in una finale sul circuito maggiore, cede subito la battuta nel terzo gioco, con Fernandez che però fa un po’ fatica a mantenere la situazione sui propri binari. E, infatti, perde il break di vantaggio sul 3-2, così come accade sul 4-3, in una situazione nella quale i due servizi funzionano ad intermittenza. C’è anche un set point per Gibson sul 4-5, ma prima arriva l’annullamento da parte della canadese, poi giunge l’11° game. Quello nel quale Fernandez alla quarta palla break ritorna avanti, annulla poi due palle del tie-break e porta a casa il 7-5.

A questo punto si rivela fondamentale il game d’apertura del secondo parziale, dove la canadese, alla terza palla break, riesce a togliere di nuovo la battuta a Gibson. Si tratta della svolta, perché a quel punto il divario tecnico si allarga e la situazione diventa rapidamente chiara. Il risultato è un 7-5 6-0 che, in un’ora e 38 minuti, chiude la questione.

Nei fatti, conta soprattutto il 62,3% contro 56,9% di prime in campo di Fernandez, corrispondente peraltro al 66,7% e al 51,4% di punti vinti con la prima. Per la canadese ritorno al successo dopo quasi un anno, dopo che nel 2025 erano stati due i successi di cui uno a livello 500.