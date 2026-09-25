WTA Singapore 2026, Fernandez e Chwalinska avanzano in semifinale. Non si ferma Prozorova

Il torneo WTA di Singapore ritorna in campo per disputare i match dei quarti di finale. La canadese Leylah Fernandez sorprende la numero uno del tabellone e avanza in semifinale insieme alla polacca Maja Chwalinska, salita agli onori della cronaca con la finale del Roland Garros. Non si ferma la corsa della grande sorpresa Tatiana Prozorova.

La canadese Leylah Fernandez, testa di serie numero sei, regola la russa Mirra Andreeva, numero uno del tabellone, 6-2 7-5 in un’ora e trentatré minuti. La tennista nordamericana tenta il primo strappo sul 3-1 e, dopo aver subito l’immediato 3-2, inanella tre giochi consecutivi e trasforma il terzo set point per il 6-2. Nella seconda frazione di gioco la canadese, dopo aver subito il break dell’1-2, confeziona il mortifero 4-0 che le permette di volare sul 5-2, resiste alla rimonta di Andreeva e chiude 7-5 al primo match point.

In apertura di giornata la polacca Maja Chwalinska, finalista al Roland Garros e testa di serie numero cinque, travolge la belga Elise Mertens, numero quattro del tabellone, 6-2 6-2 in un’ora e ventotto minuti. Nella prima frazione la tennista polacca rompe l’equilibrio sul 2-2, conquista quattro giochi consecutivi e chiude 6-2 al primo set point. Nel secondo set Chwalinska continua a imperversare, vola sul 5-1 e concretizza il secondo match point per il 6-2 finale.

Continua la favola di Tatiana Prozorova. La russa, numero 180 del ranking WTA, rimonta la cinese Xinyu Wang 3-6 7-5 6-4 al termine di una battaglia di due ore e cinquantuno minuti. Prozorova, dopo aver perso il primo parziale, spreca un vantaggio di 4-0 nel secondo set, ma trova la forza di piazzare lo spunto vincente per piazzare il guizzo e chiudere il secondo set 7-5. Nel terzo parziale la russa piazza il break decisivo nel settimo game e timbra il decisivo 6-4.

Talia Gibson, numero 63 WTA, doma la greca Maria Sakkari, testa di serie numero sette, 6-1 4-6 6-2 in un’ora e cinquantotto minuti. L’australiana parte forte, scappa sul 3-0 con il doppio break e chiude il parziale di apertura sul 6-1 quando trasforma il secondo set point. L’ellenica riparte con il break in apertura, salva due palle del 5-5, e firma il 6-4 che impatta il confronto alla seconda opportunità. Nel terzo parziale Gibson opera il break nel secondo gioco, strappa nuovamente il servizio alla rivale nel quinto e chiude 6-2 al primo match point.