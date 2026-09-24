WTA Singapore 2026, colpaccio Prozorova. Continua la corsa di Sakkari

Gli ultimi quattro match degli ottavi di finale caratterizzano il programma di giornata del torneo WTA di Singapore. La greca Maria Sakkari continua la sua marcia e guadagna e pass per i quarti di finale. La grande sorpresa di giornata è però la rimonta con cui la giovane russa Prozorova elimina la testa di serie numero tre Alexandra Eala.

In apertura di programma l’australiana Talia Gibson, numero 63 del ranking WTA, regola la lucky loser slovacca Viktoria Morvayova, numero 296 del mondo, 7-6(2) 7-6(1) in due ore e diciannove minuti dopo aver recuperato dall’1-3, con un break di svantaggio, nel secondo set.

Xinyu Wang, numero 40 del mondo, piega la giocatrice di Taiwan Joanna Garland 7-5 6-4 in un’ora e trentotto minuti. La cinese, dopo aver recuperato dallo 0-3 iniziale, opera il break all’undicesimo gioco e timbra il 7-5 al primo set point. La seconda frazione di gioco si risolve in volata: Wang sigla il break al nono gioco per il 5-4 e chiude 6-4 al primo match point.

La russa Tatiana Prozorova rimonta Alexandra Eala 4-6 7-5 6-3 al termine di una sfida infinita che si protrae per tre ore e undici minuti. La filippina, dopo aver rimontato dall’1-3 iniziale, inanella cinque giochi consecutivi e trasforma la settima palla set per fissare il 6-4 del parziale di apertura. La russa, dopo aver recuperato un break di svantaggio, sigla il 6-5 e strappa il servizio alla rivale per timbrare il 7-5 che rimette la contesa in equilibrio. In una terza frazione caratterizzata da cinque break Prozorova opera quello decisivo per il 5-3 e timbra il 6-3 al primo match point.

In chiusura di giornata Maria Sakkari, numero sette del tabellone, esce alla distanza e supera la giapponese Nao Hibino 7-5 6-1 in un’ora e ventisei minuti. La giocatrice ellenica risolve una prima frazione caratterizzata da sostanziale equilibrio nel finale quando sfrutta la prima opportunità per operare il break e siglare il 7-5. Nel secondo parziale la greca opera il break nel secondo gioco, continua a spingere e chiude 6-1.