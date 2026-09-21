WTA Singapore 2026: avanti Leylah Fernandez e Maja Chwalinska in una lunga giornata d’esordio

Terminata da poco una prima giornata a discreto margine di lunghezza in quel di Singapore, dove la storia della WTA in passato ha fatto registrare anche la presenza di edizioni delle WTA Finals. Stavolta quello che va in scena è un 500, ma con un mix di nomi di spicco e figure in cerca di rilancio o riconferme.

Definite le avversarie delle prime due teste di serie: per la russa Mirra Andreeva ci sarà la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, vittoriosa per 7-5 6-0 nei confronti dell’ormai australiana Daria Kasatkina, mentre Amanda Anisimova, in quota USA, avrà l’australiana Talia Gibson, autrice di un doppio 6-3 nei confronti della francese Fiona Ferro.

Particolare il 6-2 6-3 di Leylah Fernandez sulla giapponese Kyoka Okamura. Il confronto, infatti, a dispetto dei cinque giochi concessi dura due ore e 20 minuti perché entrambi i parziali si allungano ben oltre l’ora di gioco, a seguito di game davvero molto lunghi in termini di punti giocati. In ogni caso, per la canadese sono e restano buoni segnali.

La sfida di lusso è quella tra la polacca Maja Chwalinska e la slovacca Rebecca Sramkova, che alla fine deve cedere per 6-4 6-2. Destinate a debuttare domani giocatrici quali Maria Sakkari, Donna Vekic e Barbora Krejcikova, in quello che è un evento ritornato in vita sostanzialmente l’anno scorso dopo 35 anni (volendo considerare one off l’edizione 1994). Certo è che si tratta di uno dei tabelloni più complicati da descrivere per un 500.

WTA SINGAPORE 2026: RISULTATI DI OGGI

Sasnovich-Kasatkina (AUS) 7-5 6-0

Fernandez (CAN) [WC] [6]-Okamura (JPN) [Q] 6-3 6-2

Chwalinska (POL) [5]-Sramkova (SVK) [WC] 6-4 6-2

Garland (TPE) [Q]-Hunter (AUS) [WC] 6-3 5-7 6-1

Hibino (JPN) [Q]-Mladenovic (FRA) [PR] 7-5 3-6 6-4

Gibson (AUS)-Ferro (FRA) [WC] 6-3 6-3