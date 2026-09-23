WTA Singapore 2026: Andreeva e Fernandez verso una potenziale semifinale, avanti anche Chwalinska

Si è chiusa una giornata a tinte forse un po’ meno combattute rispetto alle previsioni al WTA 500 di Singapore, dove si è avuto l’allineamento del tabellone ai quarti di finale per quel che riguarda la parte alta. Tre soli incontri in campo, e non quattro, a causa del forfait di Barbora Krejcikova: la ceca lascia il pass per i quarti alla belga Elise Mertens senza che una sola goccia di sudore sia versata.

Il programma si apre proprio con il match che designa la sfidante di Mertens, ed in realtà questo si trasforma in una sfida a senso unico in cui la polacca Maja Chwalinska non lascia nulla all’ucraina Oleksandra Oliynykova, con un 6-0 6-1 che arriva nel giro di un’ora, senza minuti più né minuti meno a caratterizzare la situazione.

Nella zona di tabellone più alta, invece, debutto tranquillo per Mirra Andreeva. La russa non fa fatica, con un doppio 6-2 nei confronti della bielorussa Aliaksandra Sasnovich, giocatrice con una certa esperienza, questo è vero, ma anche con un margine che attualmente non è esattamente quello della giocatrice che ha portato a casa il Roland Garros.

Infine, per Leylah Fernandez è interessante il successo nei confronti di Alycia Parks: la canadese, al di là del 6-4 6-3, si prende il match con una buona dose di confronto ben condotto, nel quale riesce a mantenere sempre una dose importante di fiducia. L’idea è che possa arrivare a un’eventuale semifinale con Andreeva e lì potrebbe esserci spettacolo.

WTA SINGAPORE 2026: RISULTATI DI OGGI

Andreeva [1]-Sasnovich 6-2 6-2

Fernandez (CAN) [6] [WC]-Parks (USA) 6-4 6-3

Mertens (BEL) [4]-Krejcikova (CZE) Walkover

Chvalinska (POL) [5]-Oliynykova (UKR) 6-0 6-1