Tennis
WTA Seul 2026, Ostapenko e Bondar avanzano agli ottavi. Eliminate Lys e Kenin
Si completa il primo turno del torneo WTA 250 di Seul 2026 di tennis: sul veloce outdoor della Corea del Sud, complice l’impegno dell’Italia nelle Finals della Billie Jean King Cup, non ci sono azzurre nel tabellone di singolare femminile, allineato agli ottavi di finale.
La numero 4 del seeding, la romena Elena-Gabriela Ruse, liquida la tedesca Eva Lys, sconfitta per 6-1 6-2, mentre l’australiana Taylah Preston piega la nipponica Himeno Sakatsume, battuta con lo score di 6-2 3-6 6-2, infine la wild card sudcoreana Park Sohyun regola la statunitense Robin Montgomery con il punteggio di 7-6 (4) 6-3.
La testa di serie numero 6, la magiara Anna Bondar, supera in rimonta la messicana Renata Zarazua con lo score di 2-6 6-3 6-1, mentre la qualificata cinese Ma Yexin elimina l’australiana Emerson Jones per 3-6 6-0 6-2, infine la wild card sudcoreana Ku Yeon Woo supera la qualificata russa Alevtina Ibragimova con in punteggio di 6-3 6-2.
La numero 2, l’australiana Kimberly Birrell, regola la slovena Tamara Zidansek con lo score di 7-6 (2) 6-4, mentre la numero 1 del seeding, la lettone Jelena Ostapenko, elimina la russa Anastasia Zakharova per 6-4 6-1, infine l’armena Alina Charaeva rimonta la statunitense Sofia Kenin con il punteggio di 3-6 7-6 (4) 6-4.
WTA 250 SEUL – RISULTATI 22 SETTEMBRE
Primo turno
Elena-Gabriela Ruse (Romania, 4) b. Eva Lys (Germania) 6-1 6-2
Taylah Preston (Australia) b. Himeno Sakatsume (Giappone) 6-2 3-6 6-2
Park Sohyun (Corea del Sud, WC) b. Robin Montgomery (Stati Uniti) 7-6 (4) 6-3
Anna Bondar (Ungheria, 6) b. Renata Zarazua (Messico) 2-6 6-3 6-1
Ma Yexin (Cina, Q) b. Emerson Jones (Australia) 3-6 6-0 6-2
Ku Yeon Woo (Corea del Sud, WC) b. Alevtina Ibragimova (Russia, Q) 6-3 6-2
Kimberly Birrell (Australia, 2) b. Tamara Zidansek (Slovenia) 7-6 (2) 6-4
Jelena Ostapenko (Lettonia, 1, WC) b. Anastasia Zakharova (Russia) 6-4 6-1
Alina Charaeva (Armenia) b. Sofia Kenin (Stati Uniti) 3-6 7-6 (4) 6-4