WTA Seul 2026: Kimberly Birrell vince la finale-derby con Maya Joint

Primo titolo sul circuito WTA in carriera per Kimberly Birrell. Nel derby tutto australiano di scena a Seul e valevole per l’ultimo atto in quel della capitale sudcoreana, arriva per lei la vittoria su Maya Joint con il punteggio di 6-4 6-2. Un successo, questo, che lancia Birrell verso la top 50 del ranking WTA: sarà numero 41 da domani.

Si comincia con Joint che parte meglio e, ai vantaggi, si prende subito il break di vantaggio, salvo restituirlo alla stessa maniera nel game successivo. Dal 2-0, si tratta di un momento nel quale Birrell si riesce a prendere quattro giochi consecutivi, dirigendo direttamente nel proprio verso il parziale. Non ci sono più ribaltamenti di fronte e arriva il 6-4 da parte della nativa (ma solo per una serie di circostanze) di Dusseldorf.

I servizi traballano nell’inizio di secondo parziale, con tre break nei primi tre giochi, che peraltro arrivano molto rapidamente. Nei fatti, però, il grande problema ce l’ha Joint, che non riesce più a tenere la battuta (anzi, i suoi turni di servizio li perde anche molto rapidamente). Due volte lo strappa a Birrell, che però in risposta è troppo solida e si prende la prima grande soddisfazione della propria vita.

Tutto molto facile per Birrell soprattutto in termini di servizio: 66,7%-57,4% di prime in campo, 66,7%-51,6% di punti vinti con la prima, 50%-30,4% di punti vinti con la seconda. Per lei ora la possibilità di avvicinare le teste di serie negli Slam, e proprio nel momento migliore della propria carriera a 28 anni.