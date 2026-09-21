WTA Seoul 2026, rimonta da brividi per Joint. Avanza Tararudee

Sette match di primo turno caratterizzano il programma della giornata inaugurale del torneo WTA di Seoul. Compie un’autentica impresa Maya Joint che vince in rimonta dopo essere stata a un passo dalla sconfitta. Approda al secondo turno anche la tailandese Lanlana Tararudee.

In apertura di programma l’australiana Maya Joint rimonta la cinese Xinxin Yao, numero 284 del ranking WTA, 2-6 7-6(7) 6-3 in due ore e quarantasei minuti. La testa di serie numero cinque prevale al termine di una battaglia nel corso della quale annulla due match point nel secondo set. La thailandese Lanlana Tararudee, numero tre del tabellone, doma la giapponese Moyuka Uchijima 6-4 6-7(5) 6-2 in due ore e diciannove minuti.

Nel derby statunitense Katie Volynets, numero 77 del mondo, travolge la connazionale Elvina Kalieva 6-3 6-0 in un’ora e tredici minuti. La giovane russa Alina Korneeva, classe 2007, liquida la tailandese Mananchaya Sawangkaew 6-4 6-2 in un’ora e ventiquattro minuti.

Nel confronto tra due tenniste uzbeke Kamilla Rakhimova doma la connazionale Polina Kudermetova 7-6(4) 4-6 7-5 al termine di una maratona di due ore e cinquantatré minuti. La wild coreana Dayeon Back regola la cinese Yue Yuan 6-3 4-6 6-1 in due ore e quarantadue minuti. In chiusura di giornata la qualificata russa Darya Astakhova sorprende la polacca Magda Linette, testa di serie numero sette, 3-6 6-1 7-6(2) dopo due ore e quarantotto minuti.