WTA Seoul 2026, la pioggia imperversa in Corea del Sud. I quarti di finale rinviati a domani

Gli appassionati di tennis hanno potuto godere di uno spettacolo decisamente monco rispetto a quelle che erano le aspettative della vigilia con il programma caratterizzato da quattro sfide di molto spessore. La pioggia imperversa infatti su Seoul e costringe gli organizzatori a rinviare a domani i match dei quarti di finale del torneo WTA.

Sarà una giornata da autentico tour de force per le atlete che inizieranno a giocare alle 11:00 del mattino ora coreana e rientreranno in campo dopo poche ore per disputare le semifinali e ripristinare così il calendario originale della competizione destinata a concludersi domenica.

Nell’unica sfida parzialmente giocata Kimberly Birrell, testa di serie numero due, sembra aver indirizzato a proprio favore il match contro la statunitense Katie Volynets. L’australiana, al momento dell’interruzione, conduce infatti 2-6 6-2 4-2 dopo due ore e tre minuti di gioco.

Birrell, dopo aver perso nettamente la prima frazione di gioco, cambia passo nella seconda. La giocatrice oceanica parte a tutta, vola sul 4-0 con due break e chiude 6-2 quando trasforma il primo set point. Nel terzo parziale l’australiana opera il break in apertura, strappa nuovamente il servizio all’avversaria per il 4-1, ma l’americana non molla e accorcia sul 4-2.