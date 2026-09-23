WTA Seoul 2026, Joint e Tararudee ai quarti. Avanti anche Volynets e Korneeva

Prosegue il WTA di Seoul e si conoscono le prime qualificate per i quarti di finale. C’è già un accoppiamento ed è quello che mette di fronte la thailandese Lanlana Tararudee e l’australiana Maya Joint, che hanno spezzato il sogno dei tifosi di casa di un derby sudcoreano nei quarti.

Tararudee ha infatti sconfitto in due set Park Sohyun, numero 329 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-0 dopo un’ora e trentasette minuti di gioco. Destino analogo anche per Back Dayeon, numero 272 della classifica, battuta in due set da Joint nettamente per 6-2 6-1 in un’ora e cinque minuti di gioco.

Avanza ai quarti di finale anche l’americana Katie Volynets, che ha dominato contro l’uzbeka Kamila Rakhimova con un perentorio 6-3 6-0. La statunitense affronterà ora la vincente del match tra l’australiana Kimberly Birrell, numero due del seeding, e la cinese Yexin Ma.

Il derby russo agli ottavi di finale vede vincitrice Alina Korneeva, che ha superato la connazionale Darya Astakhova in tre set con il punteggio di 6-2 3-6 6-1. La numero 81 del mondo se la vedrà ora con la vincente dell’ottavo tra la lettone Jelena Ostapenko, testa di serie numero uno, e l’australiana Taylah Preston.

RISULTATI WTA SEOUL 2026

Volynets (Usa) b. Rakhimova (Uzb) 6-3 6-0

Tararudee (Tha) b. Park (Kor) 7-6 6-0

Joint (Aus) b. Back (Kor) 6-2 6-1

Korneeva (Rus) b. Astakhova (Rus) 6-2 3-6 6-1