WTA Seoul 2026, Birrell e Ruse approdano ai quarti di finale. Fuori a sorpresa Ostapenko

Il torneo WTA di Seoul torna in campo per disputare gli ultimi quattro match degli ottavi di finale. Rispettano il pronostico favorevole della vigilia e approdano ai quarti di finale l’australiana Kimberly Birrell e la romena Elena Gabriela Ruse. Esce invece a sorpresa la prima favorita del torneo, Jelena Ostapenko.

La grande sorpresa arriva in chiusura di giornata. L’australiana Taylah Preston, numero 94 del ranking WTA, sorprende la lettone Jelena Ostapenko 6-4 6-1 in un’ora e diciassette minuti. La tennista oceanica, dopo aver sprecato il break operato nel quarto gioco, risolve il primo parziale in volata quando trasforma il quarto set point per strappare il servizio all’avversaria e siglare il 6-4. Nella seconda frazione Preston opera il break al secondo gioco, strappa nuovamente il servizio alla numero uno del tabellone e vola verso il 6-1 finale.

In apertura di giornata l’ungherese Anna Bondar, testa di serie numero sei, doma l’armena Alina Charaeva 6-4 6-7(8) 7-6(5) al termine di una maratona di tre ore e diciotto minuti. La magiara risolve in volata la frazione di apertura a proprio favore quando trasforma la palla set per il break del 6-4. Nel secondo parziale l’armena allunga fino al 5-3, subisce la rimonta dell’avversaria, ma riesce a imporsi 8-6 al tie-break. Nel terzo set l’equilibrio regna sovrano, Bondar manca una palla match nel dodicesimo gioco, ma trasforma la seconda per il decisivo 8-6 del tie-break.

Kimberly Birrell, testa di serie numero due, regola la cinese Yexin Ma, numero 175 del ranking WTA, 7-5 6-3 in un’ora e quarantatré minuti. L’australiana orienta a proprio favore un primo set caratterizzato da cinque break grazie a quello operato nell’undicesimo gioco per poi sfruttare il secondo set point per siglare il 7-5. Nel secondo set Birrell parte forte e vola sul 3-0 con due break, ne restituisce uno alla rivale, ma trasforma la prima palla match per il decisivo 6-3.

Elena Gabriela Ruse, testa di serie numero quattro, rimonta la wild card coreana Yeonwoo Ku 2-6 7-6(1) 6-1 in due ore e diciotto minuti e sfiderà nei quarti di finale Anna Bondar. La romena, dopo aver perso nettamente il primo set, rimonta un break di svantaggio nel secondo e nel terzo, sulle ali dell’entusiasmo, travolge l’avversaria chiudendo 6-1 al primo match point.