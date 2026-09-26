WTA Seoul 2026, Birrell e Joint si sfideranno per il titolo

È una giornata davvero intensa quella che attende il torneo WTA di Seoul: bisogna recuperare il terreno perduto ieri con i quarti di finale e semifinali. Sarà il derby australiano a decidere la vincitrice del titolo. Nella finale di domani si sfideranno infatti Kimberly Birrell, numero due del tabellone, e la connazionale Maya Joint.

L’ungherese Anna Bondar, testa di serie numero sei, doma la romena Elena Gabriela Ruse, numero quattro del tabellone, 6-4 1-6 6-2 in due ore e venticinque minuti di battaglia. La magiara si guadagna così il pass per la sfida contro Kimberly Birrell. L’australiana, testa di serie numero due, completa il match sospeso ieri per pioggia e rimonta l’americana Katie Volynets 2-6 6-2 7-5 in due ore e trentotto minuti.

L’australiana Maya Joint, numero cinque del tabellone, regola la tailandese Lanlana Tararudee 6-4 6-3 in un’ora e ventisette minuti. Nel confronto tra le due sorprese della settimana la giovanissima russa Alina Korneeva, classe 2007, liquida l’australiana Taylah Preston 6-1 6-4 in un’ora e dieci minuti.

A poche ore di distanza dalla disputa del primo impegno di giornata Kimberly Birrell esce alla distanza e doma la magiara Anna Bondar 7-5 2-6 6-1 dopo una battaglia di due ore e venticinque minuti. Nella seconda semifinale l’australiana Maya Joint approfitta del ritiro della russa Alina Korneeva sul punteggio di 6-2 1-0 a proprio favore.