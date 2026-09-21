WTA San Paolo, imperversa la pioggia. La finale Quevedo-Podoroska rinviata a oggi

La pioggia è l’unica vincitrice di una giornata nella quale bisognava proclamare la nuova regina del torneo. La finale del WTA 250 di San Paolo del Brasile dovrà invece slittare improrogabilmente a oggi, orario di inizio previsto alle ore 16:00, a causa delle avverse condizioni meteo che hanno costretto gli organizzatori ad optare per il rinvio.

La sfida tra la spagnola Kaitlin Quevedo, numero 103 del ranking WTA e testa di serie numero 7 del tabellone brasiliano, e l’argentina Nadia Podoroska, numero 307 del mondo, ma capace nella sua carriera di raggiungere anche la semifinale al Roland Garros, era inizialmente programmata per le 20:30. I diversi stop non hanno consentito l’entrata in campo delle giocatori e causato l’obbligatorio rinvio per avverse condizioni meteo.

In semifinale Quevedo ha piegato la tennista ex russa, naturalizzata francese, Anna Blinkova, testa di sede numero quattro. La giocatrice sudamericana ha invece firmato il suo autentico capolavoro perché ha superato in due set la rediviva tennista iberica Paula Badosa, numero due del tabellone.

La particolare situazione climatica cambia i piani. Il circuito WTA si trova così, gioco forza, costretto ad arricchire con un nuovo appuntamento l’intensa settimana che propone la Final Eight di Billie Jean King Cup a Shenzhen in Cina e i tornei di Singapore e Seul.