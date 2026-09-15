WTA San Paolo 2026: vince la pioggia, lunedì senza incontri in Brasile

Non si è disputato alcun incontro a San Paolo nella giornata di lunedì, che avrebbe dovuto segnare il debutto del WTA 250 brasiliano. La protagonista è sempre una, la stessa e quella più facilmente identificabile: la pioggia. Che, in questo caso, è caduta copiosa e ha impedito ai campi di essere pronti per l’uso.

I match sono stati continuamente spostati, aggiornati, rimessi in moto nel tentativo di dare al torneo brasiliano il tempo di iniziare. L’ultimo tentativo è stato quello di portare il programma fino a iniziare alle 17:30, ma non c’è stato nulla da fare.

Si ricomincerà, anzi si inizierà per davvero, quest’oggi, con un programma che diventa improvvisamente molto denso di partite, tra le quali quella che coinvolgerà Lucrezia Stefanini già alle 15:30 con l’argentina Nadia Podoroska, ex semifinalista del Roland Garros, ma ormai lontanissima da quei livelli.

Certo, il problema sempre lo stesso resta, perché c’è rischio di pioggia anche oggi, ma il problema dovrebbe essere limitato alla prima parte della giornata e in ogni caso le percentuali si alzano solo in un preciso momento, attorno al primo pomeriggio. Per il resto, si dovrebbe vedere tennis.