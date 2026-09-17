Tennis
WTA San Paolo 2026, Teodora Kostovic è già ai quarti. Esordio vincente per Paula Badosa
La pioggia concede una tregua al torneo WTA 250 di San Paolo, in Brasile: si completa finalmente il primo turno, mentre si disputa anche il primo incontro degli ottavi di finale, che si completeranno quest’oggi, in un tabellone ormai privo di tenniste italiane.
Nei match sospesi ieri per pioggia l’argentina Solana Sierra, numero 3, elimina la qualificata canadese Cadence Brace per 6-4 3-6 6-1, mentre la numero 8, l’armena Alina Charaeva, supera la qualificata cinese You Xiaodi per 3-6 7-6 (5) 6-3, infine la tedesca Eva Lys, numero 5, regola la wild card brasiliana Gabriela Cé per 6-1 5-7 7-5.
Negli altri incontri di giornata la wild card brasiliana Nauhany Vitoria Leme Da Silva rimonta l’australiana Astra Sharma per 5-7 6-4 7-5, mentre la numero 7, la spagnola Kaitlin Quevedo, elimina la lucky loser russa Anastasia Tikhonova per 6-0 6-2, invece la numero 4, la russa Anna Blinkova, supera la statunitense Carol Lee per 6-1 6-3.
La ceca VendulaValdmannova rimonta la brasiliana Laura Pigossi per 2-6 6-1 6-1, mentre la neerlandese Suzan Lamens supera la wild card brasiliana Carolina Alves per 3-6 7-6 (2) 6-2, infine la ceca Dominika Salkova elimina la numero 6, la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, per 7-5 6-1.
Il derby statunitense premia Mary Stoiana, che elimina la connazionale Claire Liu per 6-3 7-5, mentre l’argentina Jazmin Ortenzi regola la qualificata transalpina Chloé Paquet per 6-3 6-2, infine la numero 2 del seeding, la spagnola Paula Badosa, liquida la lucky loser lituana Justina Mikulskyte per 6-3 6-2.
Nell’unico incontro degli ottavi di finale andato in scena la serba Teodora Kostovic elimina la lettone Darja Semenistaja, numero 9 del seeding, sconfitta con il punteggio di 6-4 6-1, maturato in un’ora e diciotto minuti di gioco, ed è la prima tennista qualificata ai quarti di finale di venerdì.
WTA 250 SAN PAOLO 2026 – RISULTATI 16 SETTEMBRE
Primo turno
Nauhany Vitoria Leme Da Silva (Brasile, WC) b. Astra Sharma (Australia) 5-7 6-4 7-5
Kaitlin Quevedo (Spagna, 7) b. Anastasia Tikhonova (Russia, LL) 6-0 6-2
Anna Blinkova (Russia, 4) b. Carol Lee (Stati Uniti) 6-1 6-3
Vendula Valdmannova (Cechia) b. Laura Pigossi (Brasile) 2-6 6-1 6-1
Alina Charaeva (Armenia, 8) b. You Xiaodi (Cina, Q) 3-6 7-6 (5) 6-3
Eva Lys (Germania, 5) c. Gabriela Cé (Brasile, WC) 6-1 5-7 7-5
Suzan Lamens (Paesi Bassi) b. Carolina Alves (Brasile, WC) 3-6 7-6 (2) 6-2
Solana Sierra (Argentina, 3) b. Cadence Brace (Canada, Q) 6-4 3-6 6-1
Dominika Salkova (Cechia) b. Jessica Bouzas Maneiro (Spagna, 6) 7-5 6-1
Mary Stoiana (Stati Uniti) b. Claire Liu (Stati Uniti) 6-3 7-5
Jazmin Ortenzi (Argentina) b. Chloé Paquet (Francia, Q) 6-3 6-2
Paula Badosa (Spagna, 2) b. Justina Mikulskyte (Lituania, LL) 6-3 6-2
Ottavi di finale
Teodora Kostovic (Serbia) b. Darja Semenistaja (Lettonia, 9) 6-4 6-1