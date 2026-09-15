Tennis
WTA San Paolo 2026, Stefanini subito sconfitta all’esordio da Podoroska
Si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata sconfitta in due set dall’argentina Nadia Podoroska, scivolata addirittura al numero 317 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e quarantadue minuti di gioco.
Tante difficoltà nei propri turni di servizio per Stefanini, che ha commesso quattro doppi falli e concesso sette palle break, salvandone solamente una. L’azzurra ha vinto appena il 55% dei punti quando ha servito la prima ed ancora meno ha fatto con la seconda (32%).
Un inizio di match complicatissimo per Stefanini, che si è trovata ad inseguire sul 3-0 con doppio break di svantaggio. La tennista toscana ha poi recuperato uno dei due break nel quarto gioco. Nel nono game Podoroska si è garantita un’altra palla break, riuscendo a strappare ancora il servizio all’azzurra e chiudendo così il primo set sul 6-3.
Nel secondo set è stata Stefanini a partire meglio, portandosi avanti di un break nel terzo game. L’azzurra, però, non è riuscita a confermare il vantaggio, subendo l’immediato controbreak nel game successivo. Copione che poi si è ripetuto tra settimo ed ottavo gioco, con Stefanini avanti 4-3 e poi raggiunta sul 4-4. L’italiana ha poi mancato due break point nel nono game e nel decimo al primo match point Podoroska ha chiuso sul 6-4.