WTA San Paolo 2026, Stefanini subito sconfitta all’esordio da Podoroska

Si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata sconfitta in due set dall’argentina Nadia Podoroska, scivolata addirittura al numero 317 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e quarantadue minuti di gioco.

Tante difficoltà nei propri turni di servizio per Stefanini, che ha commesso quattro doppi falli e concesso sette palle break, salvandone solamente una. L’azzurra ha vinto appena il 55% dei punti quando ha servito la prima ed ancora meno ha fatto con la seconda (32%).

Un inizio di match complicatissimo per Stefanini, che si è trovata ad inseguire sul 3-0 con doppio break di svantaggio. La tennista toscana ha poi recuperato uno dei due break nel quarto gioco. Nel nono game Podoroska si è garantita un’altra palla break, riuscendo a strappare ancora il servizio all’azzurra e chiudendo così il primo set sul 6-3.

Nel secondo set è stata Stefanini a partire meglio, portandosi avanti di un break nel terzo game. L’azzurra, però, non è riuscita a confermare il vantaggio, subendo l’immediato controbreak nel game successivo. Copione che poi si è ripetuto tra settimo ed ottavo gioco, con Stefanini avanti 4-3 e poi raggiunta sul 4-4. L’italiana ha poi mancato due break point nel nono game e nel decimo al primo match point Podoroska ha chiuso sul 6-4.