WTA San Paolo 2026, programma dimezzato per la pioggia: avanza Darja Semenistaja, fuori Lucrezia Stefanini

Pioggia ancora protagonista al torneo WTA 250 di San Paolo, in Brasile: programma più che dimezzato, dato che dei quindici incontri di singolare previsti ne vengono completati appena quattro, mentre altri tre vengono sospesi e rinviati ad oggi, quando si proverà almeno a completare il primo turno.

Esce di scena l’unica azzurra in tabellone, Lucrezia Stefanini, che viene sconfitta dall’argentina Nadia Podoroska con lo score di 6-3 6-4, maturato in un’ora e 42 minuti. Avanza anche l’armena Elina Avanesyan, che elimina l’altra argentina Julia Riera, battuta con il punteggio di 6-2 6-4.

Definito anche il primo incontro degli ottavi di finale: la lettone Darja Semenistaja, numero 9 del seeding, elimina la lucky loser nipponica Hayu Kinoshita, battuta per 7-5 6-4, ed incontrerà la serba Teodora Kostovic, che supera la wild card brasiliana Victoria Luiza Barros, sconfitta per 6-2 6-4.

Tre i match sospesi per pioggia, tutti con il punteggio in perfetto equilibrio: fermate sul 4-4 la canadese Cadence Brace e l’argentina Solana Sierra, mentre la cinese You Xiaodi e l’armena Alina Charaeva riprenderanno dal 6-3 6-7 (5), infine la tedesca Eva Lys e la brasiliana Gabriela Cé vengono bloccate sul 6-1 5-7 2-2.

WTA 250 SAN PAOLO 2026 – RISULTATI 15 SETTEMBRE

Primo turno

Darja Semenistaja (Lettonia, 9) b. Hayu Kinoshita (Giappone, LL) 7-5 6-4

Teodora Kostovic (Serbia) b. Victoria Luiza Barros (Brasile, WC) 6-2 6-4

Elina Avanesyan (Armenia) b. Julia Riera (Argentina) 6-2 6-4

Nadia Podoroska (Argentina) b. Lucrezia Stefanini (Italia) 6-3 6-4

Cadence Brace (Canada, Q) c. Solana Sierra (Argentina, 3) 4-4 sospesa

You Xiaodi (Cina, Q) c. Alina Charaeva (Armenia, 8) 6-3 6-7 (5) sospesa

Eva Lys (Germania, 5) c. Gabriela Cé (Brasile, WC) 6-1 5-7 2-2 sospesa