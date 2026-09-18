Tennis
WTA San Paolo 2026, Paula Badosa approda ai quarti. Eva Lys e Solana Sierra eliminate
Si allinea ai quarti di finale il tabellone di singolare femminile del torneo WTA 250 di San Paolo, in Brasile, ormai privo di tenniste italiane: esce di scena l’ultima padrona di casa, dato che la numero 7 del seeding, la spagnola Kaitlin Quevedo, elimina la wild card brasiliana Nauhany Vitoria Leme Da Silva per 6-2 6-1.
Avanza anche la testa di serie numero 4, la russa Anna Blinkova, che liquida la ceca Vendula Valdmannova, sconfitta con lo score di 6-3 6-0, e nei quarti di finale affronterà la numero 8 del tabellone, l’armena Alina Charaeva, che vince il derby con la connazionale Elina Avanesyan, battuta per 6-2 6-3.
L’argentina Nadia Podoroska riesce ad avere la meglio sulla numero 5 del seeding, la tedesca Eva Lys, battuta con lo score di 7-5 6-2, ma non ci sarà il derby al prossimo turno, dato che la neerlandese Suzan Lamens estromette la testa di serie numero 3, l’altra argentina Solana Sierra, sconfitta col punteggio di 6-3 6-2.
La statunitense Mary Stoiana piega la resistenza della ceca Dominika Salkova, battuta con lo score di 7-6 (5) 6-1, e nei quarti di finale affronterà la testa di serie numero 2, la spagnola Paula Badosa, che, nell’unico match concluso in tre set, rimonta l’argentina Jazmin Ortenzi, battuta con il punteggio di 4-6 6-2 6-2.
WTA 250 SAN PAOLO 2026 – RISULTATI 17 SETTEMBRE
Ottavi di finale
Kaitlin Quevedo (Spagna, 7) b. Nauhany Vitoria Leme Da Silva (Brasile, WC) 6-2 6-1
Anna Blinkova (Russia, 4) b. Vendula Valdmannova (Cechia) 6-3 6-0
Alina Charaeva (Armenia, 8) b. Elina Avanesyan (Armenia) 6-2 6-3
Nadia Podoroska (Argentina) b. Eva Lys (Germania, 5) 7-5 6-2
Suzan Lamens (Paesi Bassi) b. Solana Sierra (Argentina, 3) 6-3 6-2
Mary Stoiana (Stati Uniti) b. Dominika Salkova (Cechia) 7-6 (5) 6-1
Paula Badosa (Spagna, 2) b. Jazmin Ortenzi (Argentina) 4-6 6-2 6-2