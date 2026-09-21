WTA San Paolo 2026, la pioggia dà finalmente tregua e Quevedo festeggia il primo titolo

Dopo lo slittamento ad oggi per la pioggia, finalmente si è disputata la finale del WTA di San Paolo e sul cemento brasiliano a fare festa è la spagnola Kaitlin Quevedo, che conquista il suo primo titolo della carriera nel massimo circuito. La numero 90 della classifica mondiale ha superato nell’ultimo atto l’argentina Nadia Podoroska in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-2 dopo due ore e nove minuti di gioco.

Una partita sicuramente segnata da molti problemi al servizio da entrambe le parti. Quevedo ha commesso otto doppi falli, mentre sono sette quelli di Podoroska, che ha comunque messo a segno tre ace contro gli zero dell’avversaria. La spagnola ha vinto il 65% dei punti quando ha servito la prima rispetto al 59% dell’argentina, con entrambe che hanno concesso nove palle break.

Il match, però, è iniziato malissimo per Quevedo, che si è trovata sotto subito per 3-0 e con doppio break di svantaggio. La spagnola ha recuperato uno dei due break di svantaggio, strappando a zero il servizio all’argentina. Podoroska non ha concesso più nulla nei propri game in battuta, riuscendo a prendere il set per 6-4.

Il secondo set comincia con il break di Podoroska e l’immediato controbreak di Quevedo. La spagnola salva una delicatissima palla break nel quinto game e si prosegue seguendo l’andamento dei turni di servizio. Si arriva al decimo game con Quevedo che riesce a procurarsi due set point e alla fine va a chiudere il set sul 6-4.

L’inerzia della partita è completamente cambiata. La spagnola domina e scappa addirittura sul 5-0, strappando per due volte il servizio all’avversaria. La vittoria è in ghiaccio, ma a Quevedo viene il classico “braccino” e si lascia recuperare uno dei due break di vantaggio. Nell’ottavo game, però, la spagnola si procura altri due match point e alla fine chiude sul 6-2, vincendo il primo titolo in carriera.