WTA San Paolo 2026, la finale sarà tra Kaitlin Quevedo e Nadia Podoroska

Si delineano le finaliste del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 250 di San Paolo, in Brasile, ormai privo di tenniste italiane: il titolo sarà una questione tra la numero 7 del seeding, la spagnola Kaitlin Quevedo, e l’argentina Nadia Podoroska.

La spagnola Kaitlin Quevedo, numero 7 del tabellone, elimina la testa di serie numero 4, la francese Anna Blinkova, battuta per 6-4 2-6 6-4 dopo 2 ore e 23 minuti di battaglia. Nel primo set c’è subito uno scambio di break, poi lo strappo decisivo arriva proprio nel decimo game, quando l’iberica strappa la battuta alla francese ai vantaggi e chiude sul 6-4. Nella seconda frazione la transalpina trova il break a quindici in apertura, bissato poi ai vantaggi del settimo game, preludio al 6-2 con cui Blinkova riequilibra il match. Nella partita decisiva si assiste ancora ad uno scambio di break tra sesto e settimo gioco, poi per la francese è fatale ancora il decimo game, con il break a quindici che consegna il decisivo 6-4 alla spagnola.

L’argentina Nadia Podoroska riesce ad avere la meglio sulla numero 2 del seeding, la spagnola Paula Badosa, sconfitta con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e mezza di gioco. Nel primo set l’argentina piazza subito il break a quindici in apertura, bissato poi nel quinto game, quando strappa la battuta a trenta alla spagnola. L’iberica recupera uno dei due break di ritardo e si porta sul 3-4, ma nel nono game cede ancora il servizio a quindici e Podoroska chiude sul 6-3. Nella seconda frazione l’argentina piazza il break a trenta nel secondo game e va sul 3-0, ma la spagnola recupera il ritardo e trova l’aggancio sul 4-4. Nel decimo game, però, Badosa cede la battuta a trenta e Podoroska va in finale col 6-4.

WTA 250 SAN PAOLO 2026 – RISULTATI 19 SETTEMBRE

Semifinali

Kaitlin Quevedo (Spagna, 7) b. Anna Blinkova (Francia, 4) 6-4 2-6 6-4

Nadia Podoroska (Argentina) b. Paula Badosa (Spagna, 2) 6-3 6-4