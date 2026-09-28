Tennis
WTA Pechino 2026, il tabellone: Jasmine Paolini unica azzurra nel main draw, presenti otto top10
È cominciato oggi con il primo turno delle qualificazioni il WTA 1000 di Pechino 2026, che andrà in scena fino a domenica 11 ottobre sui campi in cemento del Beijing Olympic Green Tennis Center. La capitale cinese si appresta ad ospitare un cast stellare, in cui figurano ben otto delle prime nove giocatrici al mondo (assente solo la n.3 Jessica Pegula).
Quest’oggi è stato effettuato il sorteggio del tabellone principale e l’Italia verrà rappresentata dalla sola Jasmine Paolini. La trentenne toscana sta provando a ricostruire la sua fiducia ricercando un po’ di continuità dopo i diversi stop degli ultimi mesi per un problema al piede e si presenta a Pechino da testa di serie numero 14, venendo quindi esentata dal primo turno con un bye.
Paolini, comincerà il suo percorso nel China Open (torneo combined con un ATP 500) contro la vincente del confronto tra l’ucraina Daria Snigur ed una qualificata per poi incrociare eventualmente al terzo turno una tra Diane Perry (n.22 del seeding), Taylah Preston e Tamara Korpatsch. Agli ottavi potrebbe poi profilarsi all’orizzonte un ipotetico match estremamente complicato contro la campionessa in carica del Roland Garros Mirra Andreeva (n.4 del tabellone).
TABELLONE WTA PECHINO 2026
(1) Elena Rybakina KAZ vs Bye
Yuliia Starodubtseva UKR vs Alina Charaeva ARM
Sonay Kartal GBR vs Qualifier
Bye vs (31) Xinyu Wang CHN
(18) Marie Bouzkova CZE vs Bye
Aoi Ito JPN vs Kimberly Birrell AUS
(WC) Qinwen Zheng CHN vs Qualifier
Bye vs (15) Anna Kalinskaya
(9) Belinda Bencic SUI vs Bye
(WC) Yushan Shao CHN vs Anastasia Zakharova
Sofia Kenin USA vs Ashlyn Krueger USA
Bye vs (21) Ann Li USA
(25) Maria Sakkari GRE vs Bye
(WC) Yu Jun Lin CHN vs Qualifier
Magda Linette POL vs Katerina Siniakova CZE
Bye vs (6) Elina Svitolina UKR
(3) Coco Gauff USA vs Bye
Lanlana Tararudee THA vs Camila Osorio COL
Eva Lys GER vs (WC) Xinran Sun CHN
Bye vs (27) Cristina Bucsa ESP
(24) Jelena Ostapenko LAT vs Bye
Paula Badosa ESP vs Daria Kasatkina AUS
Katie Volynets USA vs Qualifier
Bye vs (13) Elise Mertens BEL
(10) Iva Jovic USA vs Bye
Qualifier vs (WC) Yihan Qu CHN
Qualifier vs Kamilla Rakhimova UZB
Bye vs (23) Leylah Fernandez CAN
(30) Donna Vekic CRO vs Bye
Alycia Parks USA vs (WC) Lin Zhu CHN
(WC) Xinyu Gao CHN vs Panna Udvardy HUN
Bye vs (8) Iga Swiatek POL
(5) Linda Noskova CZE vs Bye
Elena-Gabriela Ruse ROU vs Lilli Tagger AUT
Viktorija Golubic SUI vs Alina Korneeva
Bye vs (28) Peyton Stearns USA
(19) Ekaterina Alexandrova vs Bye
Qualifier vs Talia Gibson AUS
Janice Tjen INA vs Anhelina Kalinina UKR
Bye vs (11) Diana Shnaider
(14) Jasmine Paolini ITA vs Bye
Daria Snigur UKR vs Qualifier
Taylah Preston AUS vs Tamara Korpatsch GER
Bye vs (22) Diane Parry FRA
(32) Clara Tauson DEN vs Bye
Mayar Sherif EGY vs Polina Kudermetova UZB
Oleksandra Oliynykova UKR vs (WC) Yue Yuan CHN
Bye vs (4) Mirra Andreeva
(7) Karolina Muchova CZE vs Bye
Qualifier vs Katie Boulter GBR
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (29) Liudmila Samsonova
(20) Sara Bejlek CZE vs Bye
Qualifier vs Zeynep Sonmez TUR
Darja Vidmanova CZE vs Maria Timofeeva UZB
Bye vs (12) Naomi Osaka JPN
(16) Anastasia Potapova AUT vs Bye
Maya Joint AUS vs Sinja Kraus AUT
Caty McNally USA vs Dayana Yastremska UKR
Bye vs (17) Maja Chwalinska POL
(26) Nikola Bartunkova CZE vs Bye
Petra Marcinko CRO vs Magdalena Frech POL
Anna Bondar HUN vs Renata Zarazua MEX
Bye vs (2) Aryna Sabalenka