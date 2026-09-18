WTA Guadalajara, continua la corsa di Iva Jovic. Esce Kostyuk

Cresce di giorno in giorno l’importanza della posta in palio. Il torneo WTA di Guadalajara torna in campo per i quarti di finale. La statunitense Iva Jovic rispetta il pronostico della vigilia, imperversa nel suo match e sfiderà in semifinale la spagnola Cristina Bucsa. Esce invece la numero uno del tabellone Marta Kostyuk.

In apertura di programma la spagnola Cristina Bucsa, testa di serie numero sei, stende la ceca Sara Bejlek, numero tre del tabellone, 6-0 6-4 in un’ora e sei minuti. Partenza a razzo dell’iberica che surclassa l’avversaria, nessun gioco si conclude ai vantaggi, e chiude 6-0 al primo set point. Nel secondo parziale la ceca tenta la reazione e scappa sul 2-0. La spagnola però non si scompone e completa la rimonta con il break del 3-3. Il match si risolve in volata: Bucsa sigla a 15 il 5-4 e trasforma il secondo match point per strappare nuovamente il servizio alla rivale e timbrare il definitivo 6-4.

Iva Jovic, testa di serie numero due, travolge la polacca Magdalena Frech, settima favorita del tabellone, 6-2 6-1 in un’ora e trentuno minuti. L’americana opera il break nel secondo gioco ai vantaggi, allunga fino al 5-2 e strappa ancora il servizio alla rivale per siglare il 6-2 al secondo set point. Nella seconda frazione Jovic timbra il break a zero del 3-1, continua a spingere e chiude 6-1 al secondo match point.

La russa Liudmila Samsonova, numero otto del tabellone, rimonta l’ucraina Marta Kostyuk 4-6 6-2 7-5 in due ore e trentadue minuti. La numero uno del tabellone recupera il break subito in apertura e impatta sul 2-2. Il parziale si risolve in volata grazie al break decisivo operato dalla prima testa di serie per firmare il 6-4. La russa riparte a tutta, timbra due break consecutivi e griffa il 6-2 al secondo set point. Nella frazione decisiva Samsonova rimonta da 2-4 e con un devastante parziale di 5-1 chiude 7-5 al primo match point.

Nel derby statunitense Peyton Stearns piega la connazionale Sloane Stephens 7-6(6) 6-4 in due ore e un minuto. La numero sessanta del ranking WTA si aggiudica il primo set al tie-break dopo aver annullato tre set point alla rivale e sfrutta la prima possibilità per fissare l’8-6. Nel secondo parziale Stearns rimonta dall’1-4 e con una serie di cinque giochi consecutivi chiude 6-4.