WTA Guadalajara 2026, Townsend guida l’ottima giornata americana. Avanti anche Samsonova e Frech

Si sono completati i match di primo turno del WTA di Guadalajara. Sarà Taylor Townsend la prossima avversaria di Marta Kostyuk, testa di serie numero uno del torneo messicano. L’americana, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori, ha sconfitto in rimonta la testa Tatjana Maria con il punteggio di 6-7 6-3 6-2 dopo due ore e diciassette minuti di gioco.

La numero due del seeding a Guadalajara è l’americana Iva Jovic, che ha conosciuto anche lei la sua avversaria del secondo turno e sarà la turca Zeynep Sonmez che ha dominato contro la bielorussa Iryna Shymanovich, imponendosi in due set con un perentorio 6-1 6-1.

Vanno avanti due teste di serie, come Magdalena Frech (7) e Liudmila Samsonova (8). La polacca ha superato in due set la giapponese Nao Hibino con il punteggio di 6-1 6-4; mentre la russa ha sconfitto la francese Elsa Jacquemot sempre in due set per 7-6 6-2.

Delusione per la padrona di casa Renata Zarazua, che è stata subito eliminata dall’americana Caroline Dolehide, che si è imposta per 6-1 3-6 6-3 ed al secondo turno affronterà proprio Magdalena Frech. Sarà, invece, Kayla Day l’avversaria di Samsonova, con la statunitense che ha vinto il derby con la connazionale Elvina Kalieva per 7-6 6-4. La buonissima giornata del tennis americano è proseguita anche con il successo di Sloane Stephens sulla francese Carole Monnet (6-4 7-6) ed ora l’ex numero tre del mondo se la vedrà con l’indonesiana Janice Tjen.

RISULTATI WTA GUADALAJARA 2026

Day (Usa) b. Kalieva (Usa) 7-6 6-4

Stephens (Usa) b. Monnet (Fra) 6-4 7-6

Townsend (Usa) b. Maria (Ger) 6-7 6-3 6-2

Dolehide (Usa) b. Zarazua (Mex) 6-1 3-6 6-3

Sonmez (Tur) b. Shymanovich (Blr) 6-1 6-1

Frech (Pol) b. Hibino (Jpn) 6-1 6-4

Samsonova (Rus) b. Jacquemot (Fra) 7-6 6-2