WTA Guadalajara 2026: Stearns e Stephens avanti per il derby nei quarti, vincono anche Bucsa e Bejlek

Disputati quattro degli otto secondi turni al WTA 500 di Guadalajara, che comincia a vedere alcuni incontri di un certo valore. Non inizia, però, a vedere terzi set, che sulla strada dei quarti di finale non si sono ancora visti almeno al citato livello degli ottavi. Ma andiamo a vedere le cose più nel dettaglio della situazione che si è verificata nel torneo messicano.

Nella parte alta del tabellone avanza Peyton Stearns: l’ex semifinalista di Roma (era il 2025) costringe alla resa la francese Diane Parry, numero 4 del seeding, per 6-2 7-5. Notevolissimi i rimpianti per la transalpina, che si trova avanti 4-0 nel secondo set e perde entrambi i break di vantaggio quasi in men che non si dica.

Per Stearns ci sarà la sfida tutta a stelle e strisce con Sloane Stephens. Non saranno stati tre set, i suoi con l’indonesiana Janice Tjen, ma lotta ce n’è ed è testimoniata dai due tie-break giocati. Il tutto in un match quasi senza break fino a inizio secondo set, ma anche qui per Tjen c’è da recriminare, perché si trova sul 5-2 e ha due chance di allungare il match al terzo, cosa che non fa: viene rimontata ed è 7-6(4) 7-6(3).

Nella parte bassa, invece, le cose sono sostanzialmente più comuni nel loro svolgimento. La spagnola Cristina Bucsa non ha problemi nel regolare l’ungherese Panna Udvardy per 6-4 6-4. In questo caso ci sono tre break consecutivi nel primo set e quello decisivo sul 4-4 nel secondo. Per l’iberica ora la ceca Sara Bejlek, testa di serie numero 3 ed autrice di un 6-4 6-3 nei confronti dell’americana Alycia Parks.

RISULTATI WTA GUADALAJARA 2026

Stearns (USA)-Parry (FRA) [4] 6-2 7-5

Stephens (USA) [WC]-Tjen (INA) [5] 7-6(4) 7-6(3)

Bucsa (ESP) [6]-Udvardy (HUN) 6-4 6-4

Beljek (CZE) [3]-Parks (USA) 6-4 6-3