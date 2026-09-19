WTA Guadalajara 2026, l’inarrestabile Jovic si giocherà il titolo con Peyton Stearns

Il torneo WTA di Guadalajara torna in campo per le semifinali: si decidono le giocatrici che si troveranno faccia a faccia per contendersi il titolo. L’americana Iva Jovic, seconda favorita del tabellone, non accenna a voler rallentare la propria marcia inarrestabile e si giocherà il titolo contro la connazionale Peyton Stearns.

Iva Jovic, testa di serie numero due, liquida la spagnola Cristina Bucsa, numero sei del tabellone, 6-4 6-1 in un’ora e trentatré minuti. L’americana, dopo aver annullato due palle dello 0-1, opera il break del 2-0 alla seconda possibilità, non concede quasi nulla al servizio e manca un set point nell’ottavo gioco. Bucsa torna in partita con il break del 5-4, ma Jovic le strappa nuovamente il servizio e chiude 6-4 al secondo set point.

Nel secondo parziale l’equilibrio si rompe al quarto gioco. La statunitense sfrutta la seconda opportunità a propria disposizione per operare il break del 3-1 e, dopo aver annullato tre palle del 3-2, non si volta più indietro e sigla il definitivo 6-1 al secondo match point.

L’americana Peyton Stearns regola Liudmila Samsonova, numero otto del tabellone, 7-6(7) 6-2 in due ore e nove minuti. La russa parte forte e vola sul 3-0 pesante con due break a proprio favore, ma la statunitense entra gradualmente in partita e completa la rimonta sul 4-4. Stearns, dopo aver mancato due set point nel dodicesimo gioco, trasforma la sesta possibilità per vincere il tie-break 9-7. Nella seconda frazione la giocatrice a stelle e strisce opera a zero il break del 2-1, strappa nuovamente il servizio alla rivale per il 5-2 e chiude 6-2 al primo match point.