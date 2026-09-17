WTA Guadalajara 2026, Kostyuk e Jovic approdano ai quarti di finale

Gli ultimi quattro match degli ottavi di finale caratterizzano il programma di giornata del torneo WTA di Guadalajara. Non falliscono l’appuntamento con la qualificazione le prime due teste di serie. Iva Jovic deve lottare per oltre due ore, mentre Marta Kostyuk sfrutta il ritiro della rivale designata.

Nell’incontro di apertura la polacca Magdalena Frech, testa di serie numero sette, piega la qualificata americana Caroline Dolehide, numero 246 del ranking WTA, 6-4 6-3 in un’ora e trentuno minuti. La polacca opera l’allungo decisivo nel parziale di apertura con il break del 3-2 e firma il 6-4 al primo set point. Nella seconda frazione di gioco Frech vola sul 3-0 pesante, restituisce un break alla rivale, ma ne controlla le velleità di reazione e chiude 6-3 al secondo match point.

Iva Jovic, testa di serie numero due, regola la turca Zeynep Sonmez 7-6(5) 6-4 in due ore e nove minuti. L’americana parte forte e vola sul 4-0, ma la sua rivale entra in partita e completa la rimonta sul 5-5. La statunitense rompe l’equilibrio nel tie-break con il minibreak del 4-2 e chiude 7-5 al terzo set point. Nel secondo parziale Jovic scappa sul 4-1 pesante, contiene le velleità di reazione della rivale e sigla il decisivo 6-4 al terzo match point.

L’ucraina Marta Kostyuk stacca il pass per i quarti di finale senza neanche scendere in campo. La testa di serie numero uno sfrutta infatti il ritiro della statunitense Taylor Townsend. Nel prossimo turno Kostyuk sfiderà Liudmila Samsonova. La russa, testa di serie numero otto, doma l’americana Kayla Day 7-6(4) 2-6 7-6(5) al termine di una battaglia di due ore e quarantasette minuti. L’incontro si decide in un terzo set nel quale Samsonova spreca un vantaggio inziale di 4-0 e, dopo aver mancato tre match point, trasforma il quarto per chiudere il tie-break 7-5.