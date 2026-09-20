WTA Guadalajara 2026, Iva Jovic vince il derby con Stearns e conferma il suo titolo

Guadalajara è ormai una seconda casa per Iva Jovic. Un anno dopo l’americana si conferma sul cemento messicano, concedendo il dopo la vittoria della scorsa stagione. Si tratta del secondo titolo in carriera per la numero sedici del mondo, che ha battuto in una finale tutta statunitense la connazionale Peyton Stearns in due set con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e ventisette minuti di gioco.

Un derby americano abbastanza a senso unico. Jovic è stata quasi perfetta nei propri turni di servizio e non ha concesso nemmeno una palla break all’avversaria. La numero sedici del mondo ha messo a segno quattro ace e commesso tre doppi falli, ma soprattutto ha vinto il 77% di punti quando ha servito la prima contro il 62% della connazionale.

Un primo set in cui regna l’equilibrio. Si procede seguendo l’andamento dei turni di servizio ed il tie-break sembra essere la conclusione più ovvia. Invece nel nono game Stearns concede la prima palla break del suo match e Jovic la sfrutta subito, strappando il servizio all’avversaria e andando poi a chiudere la prima frazione sul 6-4.

Sulla scia del set vinto la numero sedici del mondo parte fortissimo nel secondo parziale ed arriva il break in apertura. Come detto Jovic non concede nulla nei propri turni in battuta e nel settimo game si porta sullo 0-40 avendo altre palle break. Stearns cancella le prime due, ma sulla terza deve capitolare. Il derby termina qui, perchè Jovic poi al terzo match point chiude i conti sul 6-2 e si laurea nuovamente campionessa del WTA di Guadalajara.