WTA Finals, si cambia: dal 2027 a Charlotte, dove si trasferirà anche l’associazione

Le WTA Finals 2027, dopo che per questa stagione si passerà da Indian Wells, cambieranno sede. Dalla prossima stagione, infatti, ci si trasferirà a Charlotte, con una particolarità: la città resterà sede del torneo delle migliori otto per più stagioni. Quattro, precisamente. Fino al 2030. Una situazione che, viste le acque economicamente non belle in cui versa l’associazione professionistica femminile, suona come un’assicurazione sulla vita.

Anche perché, nello stesso periodo, a Charlotte si sposterà direttamente tutto il quartier generale della WTA stessa, a quasi creare un legame vivo e attuale. Eppure dei problemi appaiono all’orizzonte, per un motivo essenziale: si gioca allo Spectrum Center. Che, fatalità delle fatalità, è la stessa casa degli Charlotte Hornets durante la stagione NBA.

Per questo, secondo The Athletic, la WTA avrebbe dovuto accettare, giocoforza, una riduzione del format dalle attuali 8 giornate a 5. In pratica, si dovrebbe andare, con due gironi da quattro, ad avere quattro partite al giorno e poi semifinali e finale. Come possa entrare in tutto questo il doppio, che ha conquistato nel frattempo la parità di numeri (8 coppie, due gironi da quattro) non è ancora ben dato capirlo.

Resta da capire se il format attuale verrà mantenuto o ci saranno delle variazioni. Fonti parlano di una valutazione su “alternate formats”, senza che però si chiarisca quali siano. L’ultima volta che si è utilizzata l’eliminazione diretta risale al 2002, poi ci sono sempre stati soltanto i gironi.