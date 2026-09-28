Wout Van Aert mastica amaro: “Deluso da me stesso e dalla squadra, ma non ho rimpianti”

Si chiude con un bilancio a dir poco fallimentare per il Belgio la prova in linea maschile dei professionisti ai Campionati Mondiali di ciclismo 2026 a Montreal. La formidabile selezione belga, che poteva contare sul grande favorito Remco Evenepoel e su un’alternativa di lusso come Wout Van Aert, è rimasta clamorosamente fuori non solamente dal podio ma anche dalla top10 al termine di una giornata negativa per entrambi i suoi big.

“Sono un po’ deluso, perché mi aspettavo qualcosa in più, sia come squadra sia a livello personale. Ma, d’altra parte, non ho molti rimpianti. Le gambe facevano davvero molto male già nelle prime fasi e ho comunque provato a fare qualche attacco per cercare di andare davanti, ed è stata una cosa positiva, ma soprattutto Van der Poel era già fortissimo in quel momento. Una volta che mi sono stato staccato, siamo comunque riusciti a rimanere abbastanza vicini al gruppo di testa, quindi ho continuato a credere che fosse ancora possibile fare qualcosa, ma a un certo punto non potevo fare molto altro se non aiutare un po’ Remco“, ha raccontato Van Aert ai media presenti in loco (fonte: SpazioCiclismo).

“Negli ultimi giri mi stavo semplicemente trascinando verso il traguardo. Per me era chiaro che, per quanto riguardava la mia gara, la possibilità di essere protagonista nel finale era ormai svanita. Così, quando alla fine Remco è arrivato da me come uno degli ultimi corridori a ricongiungersi al gruppo, gli ho chiesto come stesse e mi ha detto che non si sentiva molto bene, ma ho cercato di dirgli di provarci comunque. Io ho provato a chiudere un po’ il distacco dal gruppo di testa in quel momento, dopodiché la mia gara era finita“, le parole del vincitore dell’ultima Parigi-Roubaix. Il formidabile corridore della Visma ha confermato inoltre di aver terminato ufficialmente la sua stagione: “È la mia ultima gara, da adesso sono in vacanza“.