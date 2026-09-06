Toto Wolff incorona Antonelli dopo Monza: “La naturalezza con cui gestisce la pressione è il suo segreto”

Toto Wolff applaude Kimi Antonelli, ma senza lasciarsi trascinare dall’entusiasmo. Il Team Principal della Mercedes si gode la straordinaria vittoria del pilota italiano nel Gran Premio d’Italia di F1, arrivata al termine di una rimonta che resterà nella storia di Monza, ma prova allo stesso tempo a mantenere la barra dritta sulle prospettive del ventenne bolognese.

Partito dal fondo della griglia a causa della penalità legata alla sostituzione della power unit, Antonelli ha rimontato fino alla vittoria, superando anche il compagno di squadra George Russell nelle fasi decisive della gara. Un successo che gli consente di consolidare la leadership nel Mondiale e che assume un significato ancora maggiore davanti al pubblico di casa.

Wolff, però, invita a non trasformare immediatamente il talento di Antonelli in un paragone ingombrante. “Voi italiani siete sempre eccitati, noi siamo più pragmatici nei confronti di Kimi. C’è un lungo percorso e per essere un Senna deve ancora fare tanto. Lui ha un grande potenziale. Ha fatto un lavoro fantastico, io ci ho creduto fin da ieri che avrebbe potuto vincere e l’ha fatto“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

Il manager austriaco individua soprattutto nella gestione della pressione uno degli elementi distintivi del giovane pilota. “Il suo segreto è la leggerezza con cui gestisce la pressione ed è sempre concentrato. Lo aiuta poi essere giovane. Ha tutte le cose per compiere una grande carriera“.

Una qualità che a Monza è diventata decisiva. Antonelli aveva affrontato il weekend con una situazione tutt’altro che semplice: Mercedes aveva scelto di anticipare la penalità per il cambio della power unit proprio sul circuito italiano, ritenuto strategicamente favorevole per recuperare posizioni, sfruttando la facilità dei sorpassi e l’effetto scia. La scelta era stata motivata dalla necessità di tutelare il campionato, rinunciando alla possibilità di schierare il leader iridato nelle prime posizioni nella gara di casa.

La decisione, alla fine, si è rivelata perfetta. Antonelli non soltanto ha limitato i danni: ha trasformato quello che sembrava uno svantaggio in una delle più grandi imprese della sua giovane carriera. E Wolff sottolinea anche la maturità con cui il pilota ha accettato la scelta della squadra. “Ha accettato la penalità qui a Monza, per ottimizzare il campionato. Si era parlato col padre e sapevamo che sarebbe stato veloce“.

Quella penalità, dunque, non rappresentava una scommessa sul lungo periodo. Mercedes aveva già spiegato prima del weekend che il circuito italiano era stato individuato come il luogo migliore per assorbire la penalizzazione, proprio perché le caratteristiche della pista avrebbero offerto maggiori opportunità di rimonta.

Il successo assume poi un significato particolare se riletto attraverso la storia recente di Antonelli a Monza. Due anni fa, proprio sul circuito brianzolo, il bolognese aveva debuttato in una sessione ufficiale di F1 al volante della Mercedes. La FP1 del 2024 si era conclusa dopo appena dieci minuti con un violento incidente alla Parabolica, ma la Mercedes aveva confermato immediatamente la fiducia nel proprio giovane talento. Il giorno successivo arrivò anche l’annuncio della promozione di Antonelli al fianco di Russell per la stagione 2025.

Oggi, due anni dopo, lo stesso ragazzo è tornato a Monza da leader del Mondiale e ne è uscito vincitore. È anche per questo che Wolff l’ha voluto sottolineare, legandolo alla grande sportività e partecipazione dei tifosi della Rossa nei confronti di Kimi.

“Voglio parlare della sportività dei tifosi della Ferrari, come hanno accolto con entusiasmo e sportività la vittoria di Kimi. Ricordando l’incidente nella FP1 di Monza di due anni fa, quando annunciammo poi il suo ingaggio, è una specie di cerchio che si chiude. Oggi ha dimostrato ancor di più il perchè l’abbiamo messo in macchina“, ha concluso.