WEC, Toyota vuole dimenticare Austin nella gara di casa

Toyota Racing si prepara per uno degli eventi più importanti della propria stagione: la 6h del Fuji. Il marchio giapponese punta al successo nella prova di casa dopo il clamoroso ritiro a pochi minuti dalla conclusione della Lone Star Le Mans.

Il brand asiatico guida la classifica piloti con Nyck De Vries, Kamui Kobayashi e Mike Conway, l’equipaggio numero 7 ha gli stessi punti dopo cinque appuntamenti della BMW n. 20 schierata da WRT. Il costruttore che ha primeggiato nell’ultima 24h Le Mans è anche in vetta anche alla graduatoria delle case con 9 lunghezze sulla BMW.

De Vries ha dichiarato in una nota alla vigilia del round del Fuji, l’olandese era al volante al momento del problema tecnico che ha negato a Toyota l’acuto al COTA: “Mi piace la pista, è divertente da guidare e la location è fantastica. Sono entusiasta di questa gara, in cui spero di poterci lasciare alle spalle Austin.”

Dal 2012, anno di nascita del FIA WEC, Toyota ha ottenuto ai piedi del Monte Fuji nove vittorie su dodici gare, tra cui sei doppiette (LMP1 & Hypercar). Alcune di queste affermazioni sono arrivate nello stesso anno della conquista della 24h Le Mans, indetta come da tradizione a giugno.