WEC, Toyota tradita nel finale da un problema. “Era una grande opportunità”

Toyota Racing lascia il Circuit of The Americas con una significativa sconfitta dopo aver controllato a lungo la competizione con la TR010 Hybrid n. 7 di Nyck De Vries, Kamui Kobayashi e Mike Conway. L’equipaggio che ha vinto l’ultima 24h Le Mans ha dovuto arrendersi in North America, out a dieci minuti dalla fine in seguito ad un problema al servosterzo.

De Vries stava amministrando la competizione con un buon margine sulla Ferrari n. 50 di Nicklas Nielsen e l‘Alpine n. 35 di Charles Milesi, provvisoriamente in seconda e terza piazza nelle fasi conclusive dopo il restart dalla Safety Car meno di trenta minuti dalla fine.

Kamui Kobayashi, Team Principal e pilota della vettura n. 7, ha dichiarato in una nota dopo la bandiera a scacchi: “È stata una gara davvero sfortunata per noi. Siamo stati forti dall’inizio alla fine. Per quasi sei ore abbiamo disputato un’ottima gara. Ovviamente, quando si rompe l’impianto idraulico, non c’è niente da fare. Abbiamo dovuto ritirare la vettura. Era una grande opportunità per noi di conquistare molti punti”.

Toyota, grazie alla mediocre prestazione di BMW, resta al comando del Mondiale costruttori con nove punti di scarto sui rivali. Intatta anche la situazione tra i piloti con la Toyota n. 7 di De Vries/Kobayashi/Conway in vetta con 75 punti come la BMW n. 20 WRT di René Rast/Robin Frijns.

Non poteva mancare il commento di De Vries, disperato al momento del ritiro. “Non era così che immaginavamo la fine della gara. Tutto sembrava andare per il meglio fino agli ultimi minuti. Siamo tutti molto delusi perché ognuno ha fatto un ottimo lavoro e penso che meritassimo la vittoria”.