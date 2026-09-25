WEC, Toyota apre le danze alla 6h del Fuji. 3° posto per la Ferrari n. 50

Toyota inaugura con il giro veloce di Ryo Hirakawa il fine settimana della 6h del Fuji, sesto round del FIA World Endurance Championship. La TR010 Hybrid n. 8 del pilota giapponese svetta davanti ai propri tifosi con oltre tre decimi di margine nei confronti della Cadillac n. 12 e della Ferrari n. 50.

La V-Series.R di Will Stevens e la 499P di Antonio Fuoco si sono attestate nell’ordine davanti alla Cadillac n. 38 di Jack Aitken, all’Alpine n. 36 di Jules Gounon ed alla Genesis di Daniel Juncadella (n. 19).

Ferrari ha saputo inserire tutte le auto in Top10: la n. 83 AF Corse e l’ufficiale n. 51 hanno infatti ottenuto il nono ed il decimo posto alle spalle dell’Aston n. 007 e della Toyota n. 7 leader dl campionato.

In LMGT3 si impongono le due McLaren 720S GT3 EVO di Garage 59. La numero 58 e la n. 10 di Finn Gehrsitz e Tom Fleming hanno migliorato prima della bandiera a scacchi il crono della Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 34 TF Sport di Charlie Eastwood.

Alle 7.30 italiane la FP2 della 6h del Fuji. Da evidenziare un ultimo campione nell’entry list con la presenza di soli due piloti in casa Alpine come del resto accade in Aston Martin e per la Cadillac n. 12. Antonio Felix Da Costa e Fred Mako non parteciperanno neanche alle tappe di Barcellona e Monza,