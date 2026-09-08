WEC, Robert Shwartzman torna nella serie con Peugeot

Robert Shwartzman torna nel FIA World Endurance Championship. Il pilota russo che corre con licenza israeliana guiderà per Team Peugeot TotalEnergies nella prossima stagione agonistica, l’ex campione di FIA F3 ha corso nel 2024 con la Ferrari 499P n. 83 schierata da AF Corse.

Il nuovo alfiere del marchio francese si è successivamente trasferito negli Stati Uniti d’America per gareggiare nella NTT IndyCar Series con i colori di PREMA Racing. Tra i risultati spicca su tutti la pole position per la 500 Miglia di Indianapolis, risultato storico per la compagine italiana.

Emmanuel Esnault, Team Principal di Team Peugeot TotalEnergies, ha dichiarato in una nota: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Robert. È senza dubbio uno dei talenti più promettenti della sua generazione e possiede già una grande esperienza acquisita ai massimi livelli sia nelle monoposto che nelle corse di endurance. La sua velocità naturale, adattabilità e maturità lo rendono la persona ideale per il nostro progetto. È già pienamente coinvolto nella preparazione del nostro programma 2027 e giocherà un ruolo importante nel futuro del team”.

Peugeot si prepara per la prossima stagione agonistica in cui dovrebbe debuttare con una nuovo prototipo. Ancora zero affermazioni nel FIA WEC per il marchio francese, ricordiamo il debutto nel 2022 in occasione della 6h di Monza.