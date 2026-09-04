WEC, Phil Hanson prolunga il contratto con Ferrari

Phil Hanson ha prolungato il proprio contratto con Ferrari. Il vincitore della 24h Le Mans dello scorso anno con Yifei Ye e Robert Kubica sta affrontando la terza stagione consecutiva nella classe regina del FIA World Endurance Championship, la seconda con la 499P numero 83 di AF Corse.

Con i compagni di squadra, il britannico ha finora collezionato 12 partenze nella top class Hypercar. L’ex campione dell’European Le Mans Series e del FIA WEC in LMP2 aveva già vinto la competizione francese in passato, nel 2020 sempre in LMP2.

Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti, ha dichiarato in una nota: “Alla vigilia della Lone Star Le Mans 2026 siamo lieti di annunciare l’estensione dell’accordo contrattuale con Phil Hanson, un pilota entrato nella famiglia degli ufficiali Ferrari dall’inizio di questa stagione, proseguendo un percorso professionale che lo aveva già visto gareggiare con la 499P a partire dal 2025″.

Il Mondiale Endurance sarà protagonista questo weekend in Texas per la quinta delle otto prove in programma. Domenica la corsa da sei ore a partire dalle 20.00 italiane, in diretta su Discovery +, Sky Sport (NOW e SkyGO) e FIA WEC+.