WEC, Norris in pista con l’Hypercar di McLaren a Portimao

Una volta archiviato il Gran Premio a Madrid, Lando Norris è volato a Portimao per effettuare una sessione di test con la nuova Hypercar che McLaren utilizzera nella prossima edizione del FIA World Endurance Championship.

Il campione del mondo di F1 ha completato un totale di 38 giri della pista portoghese con la nuovissima MCL-HY, già guidata a luglio in occasione del tradizionale Goodwood Festival of Speed.

Il britannico si è unito al danese Mikkel Jensen ed al belga Laurens Vanthoor, primi due titolari già annunciati da McLaren per il FIA WEC 2027. Il prototipo, LMDh con telaio Dallara come scelto da Cadillac e BMW, sta continuando il proprio sviluppo verso la stagione, un cammino iniziato negli scorsi mesi in Italia.

Il 26nne ha mostrato a più riprese la volontà di correre la 24 Ore Le Mans, un desiderio che non dovrebbe avverarsi l’anno prossimo. La F1 sembra infatti destinata a correre nuovamente in concomitanza con la classica francese, già prevista per il 12-13 giugno 2027.

L’inglese ha affermato in una nota ufficiale: “Prima di tutto, un grande ringraziamento al McLaren Hypercar Team per avermi permesso di guidare la MCL-HY. È stato fantastico da parte loro darmi l’opportunità di divertirmi un po’ e provare qualcosa di nuovo, soprattutto durante i loro intensi preparativi per il prossimo anno. Penso che abbiamo anche raccolto dati preziosi e spero di essere riuscito a portare una serie di sensazioni, commenti e prospettive diverse, utili al team in questo periodo di test cruciale”.