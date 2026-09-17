WEC, Nicklas Nielsen e Yifei Ye prolungano i propri contratti

Nicklas Nielsen e Yifei Ye sono stati confermati come piloti Ferrari con due nuovi contratti pluriennali. La casa di Maranello ha ufficiualizzato il danese ed il cinese, entrambi vincitori di almeno un’edizione della 24 Ore Le Mans con una 499P.

Il primo vinse nel 2024 con Miguel Molina ed Antonio Fuoco al volante dell’auto numero 50, mentre il secondo si impose con Robert Kubica e Phil Hanson con la riconoscibile auto n. 83 privata schierata da AF Corse lo scorso anno.

Il vincitore dell’ultima Lone Star Le Mans, sempre con la 499P n. 50, ha disputato dal 2018 ad oggi 110 gare con il Cavallino Rampante ottenendo 5 vittorie assolute e 17 di classe. Oltre alla 24h Le Mans in LMGTE Am ed al titolo piloti LMGTE AM, il nativo di Hørning ha vinto anche un’edizione della 24h di Spa-Francorchamps ed il trofeo nel GT World Challenge Europe Endurance.

L’ex campione dell’European Le Mans Series in LMGTE ha affermato in un commento: “Sono molto contento di questo rinnovo che per me rappresenta qualcosa di speciale nonché, per certi aspetti, un passo naturale, in quanto ho iniziato il mio percorso nelle competizioni con Ferrari ed è un onore proseguire questo cammino rappresentando il Cavallino Rampante. Ringrazio la Ferrari e Antonello Coletta per la fiducia che dimostrano nei miei riguardi. Gli obiettivi per il futuro? Rimangono inalterati: continuare a migliorarmi come pilota e, insieme ai miei compagni, ottenere tanti altri successi in gara”.

Yifei Ye ha sinora disputato 33 gare con il Cavallino Rampante festeggiando 3 vittorie e 4 podi assoluti, oltre a 3 successi e 4 piazzamenti sul podio di classe. Il 26enne ha corso negli ultimi anni nel FIA WEC con la Ferrari n. 83, in passato ha saputo primeggiare nell’European Le Mans Series e nell’Asian Le Mans Series in classe LMP2 (2021).

Il cinese ha dichiarato in una nota ufficiale: “Sono orgoglioso di estendere la collaborazione con Ferrari. Ricordo quando firmai il mio primo contratto con il Cavallino Rampante sognando di poter vincere la 24 Ore di Le Mans con la 499P. Un desiderio che in pochissimo tempo si è trasformato in realtà grazie al successo del 2025, a dimostrazione di come, lavorando con dedizione e professionalità, insieme si possano centrare grandi traguardi. Da quando sono entrato nella famiglia Ferrari mi sono sentito il benvenuto, percependo la fiducia che lega i membri della squadra, un fatto di cui ringrazio tutti. Le motivazioni sono altissime per continuare a fare del mio meglio, insieme ai compagni, per ottenere altri successi.”

Settimana prossima il FIA WEC tornerà in azione con la 6h del Fuji, round che precederà le sfide di Barcellona e Monza. Ricordiamo che Ferrari è pienamente in corsa per il titolo piloti e costruttori dopo il trionfo al Circui of The Americas.