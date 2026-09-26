24 Ore di Le Mans
WEC, la nebbia e la pioggia cancellano le qualifiche. Alpine in pole
Alpine approfitta della nebbia e della pioggia per ottenere la pole position in vista della 6h del Fuji 2026, sesto evento del FIA World Endurance Championship. La direzione gara ha cancellato il turno odierno, una decisione necessaria viste le avverse condizioni atmosferiche.
Victor Martins (Alpine n. 36) ha ottenuto il best lap nella classifica combinata di tutte le sessioni di libere. Per questa ragione partirà dalla pole davanti a Harry Tincknell (Aston Martin n. 007) ed a Charles Milesi (Alpine n. 35).
Genesis segue con entrambe le auto davanti all’Aston n. 009, la Cadillac n. 38, la Toyota n. 8 e la Peugeot n. 93. 11ma casella per la Ferrari n. 50, la 499P che ha vinto l’ultima competizione si troverà accanto la Ferrari n. 83 AF Corse.
Ford Racing guiderà il gruppo in LMGT3 grazie al crono di ieri stabilito da Ben Tuck. Mercedes e Lexus agguantano la seconda e la terza piazza davanti alla McLaren 720S GT3 EVO n. 58.
Il turno di qualifiche delle LMGT3 è iniziato per pochi secondi, i commissari hanno subito sospeso l’azione in pista dopo un impatto contro le barriere poco prima di curva 3 da parte della Ferrari 296 GT3 EVO n. 21 VISTA AF Corse.
Domani alle 4.00 italiane la competizione, live su Sky Sport, Discovery + e sulla piattaforma FIAWEC+ (tutti servizi a pagamento).