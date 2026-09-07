WEC, Italia protagonista anche in GT al COTA con Mattia Drudi

Mattia Drudi ottiene la prima gioia in carriera nel FIA World Endurance Championship in LMGT3 al Circuit of The Americas. Il nostro connazionale si è imposto sulla concorrenza nella Lone Star Le Mans al volante della riconoscibile Aston Martin n. 27 Heart of Racing condivisa con Ian James e Zach Robichon.

L’auto inglese è riuscita nel finale a difendersi dal ritorno della Porsche n. 91 Manthey. L’ex vincitore della 24h di Spa ha controllato i rivali negli ultimi quaranta minuti dopo una breve Virtual Safety Car per intervenire sulla Lexus n. 78 ferma lungo la pista.

Il pilota ufficiale Aston Martin ha dichiarato in una nota: “Probabilmente è stato uno dei momenti più difficili della mia vita. Il team ha fatto un ottimo lavoro con la strategia, superando le macchine davanti quando io e Zach ci siamo scambiati i ruoli. Dopo una stagione e mezza passata a cercare di ottenere questa vittoria, siamo sempre stati ostacolati da qualcosa che ci ha impedito di raggiungere il nostro obiettivo. Ora, finalmente, è una bella sensazione ottenere la nostra prima vittoria. Sono davvero felice.”

Drudi aggiunge almeno una gioia nel FIA WEC alla propria importante bacheca, il successo è stato ottenuto ad una settimana dall’affermazione nella 3h del Nurburgring valida per il GT World Challenge Europe Endurance Cup.

Ricordiamo che il 28enne ex campione del GTWC Europe Sprint ha colto nel 2025 la seconda pole consecutiva in classe LMGT3 a Le Mans ed il primo podio assoluto alla 24h del Nurburgring oltre al terzo posto nella Rolex 24 at Daytona.

Per Aston Martin ed Heart of Racing si tratta invece del secondo acuto nel FIA WEC, il primo fu ottenuto nel 2024 sempre ad Austin. In azione sempre il titolare del team Ian James, lo spagnolo Alex Riberas e l’italiano Daniel Mancinelli.