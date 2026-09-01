WEC, il Mondiale riprende al COTA. BMW e Toyota guidano il gruppo

Riparte dal Circuit of The Americas con la Lone Star Le Mans la stagione 2026 del FIA World Endurance Championship. Quattro prove, tra cui la 6h Monza, restano da disputare, la lotta per il successo finale è più che mai aperta dopo l’avvincente 6h San Paolo disputata a luglio.

La BMW n. 20 di René Rast e Robin Frijns, a segno a Spa quest’anno, guida il Mondiale a metà stagione con lo stesso punteggio della Toyota n. 7 di Kamui Kobayashi/Mike Conway/Nyck De Vries, vincitori a Le Mans.

BMW e Toyota, unici marchi a primeggiare nel campionato 2026, hanno provvisoriamente anche il controllo della classifica costruttori, i giapponesi sono virtualmente avanti al marchio tedesco che nel FIA WEC così come in tantissime altre serie affida a WRT i propri prototipi.

Ferrari, protagonista negli ultimi mesi con la versione EVO della 499P a Monza, insegue dopo l’eccellente 6h San Paolo. Il marchio di Maranello, tre volte a podio da Imola ad oggi, ci riprova in Texas con la n. 51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi, la n. 50 di Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina e la n. 83 AF Corse di Robert Kubica/Yifei Ye/ Phil Hanson.

AF Corse vinse due anni fa al COTA, mentre lo scorso anno il marchio di Maranello fu sconfitto dalla Porsche n. 6, assente come noto dal Mondiale 2026 dopo aver vinto l’edizione 2024 con Kevin Estre e Laurens Vanthoor.

In America occhi puntati su Cadillac Hertz Team JOTA dopo la pole di San Paolo ed il podio sfiorato negli ultimi due round. L’auto n. 12 e la gemella n. 38 cercano la prima gioia della stagione, risultato già arrivato in North America nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Alex Lynn non sarà ancora al via con la n. 12, Ricky Taylor è stato quindi chiamato per supporetare Norman Nato e Will Stevens.

Alpine e Peugeot inseguono un risultato di spicco in North America così come Aston Martin. Nuova sfida invece per Genesis che anche in quel di Interlagos ha mostrato degli ottimi segnali con le proprie GMR-001. In LMGT3, la Corvette n. 33 TF Sport guida la classifica assoluta con Jonny Edgar. Il britannico è l’unico che può imporsi sui rivali viste le assenze durante la stagione di Ben Keating (Imola/Spa) e di Nicky Catsburg (San Paolo).

Corvette ha già vinto due volte quest’anno, mentre sono ancora zero le affermazioni nel FIA WEC per la Ford Mustang GT3 EVO. Il marchio americano prova a fare bene in casa, specialmente con la n. 88 di Logan Sargeant e dei nostri connazionali Stefano Gattuso e Gianmarco Levorato.

In campionato, la Chevy n. 33 ha un discreto margine sui rivali. La Z06 GT3.R ha 76 punti contro i 49 della Porsche n. 92 Manthey di Yasser Shahin/Richard Lietz/Riccardo Pera ed i 43 della BMW n. 69 WRT di Anthony McIntosh/Parker Thompson/Dan Harper. Domenica alle 20.00 italiane la Lone Star Le Mans. La diretta è prevista sul sito ufficiale del campionato (servizio a pagamento con FIAWEC+), Discovery + oppure anche su Sky Sport.