WEC, Giovinazzi e Ferrari in pole per la Lone Star Le Mans

Antonio Giovinazzi regala a Ferrari la seconda pole nel FIA World Endurance Championship 2026. Il pilota italiano ha fatto la differenza nella lotta per la pole della Lone Star Le Mans, la 499P n. 51 ha stabilito il giro p Giù veloce in 1.52.445 come la Cadillac n. 38 di Jack Aitken.

Il britannico ha attaccato nel finale il riferimento del rivale, la Ferrari aveva però già stabilito il best lap di giornata e di diritto ha ottenuto la prima posizione dello schieramento. Decima pole per la 499P, la seconda per Giovinazzi al Circuit of The Americas dopo il risultato del 2024.

Alpine e Aston Martin, il riferimento in FP3 ed in FP2, hanno siglato la terza e la quarta posizione con Charles Milesi (n. 35) ed Harry Tincknell (n. 007). Il francese ed il britannico hanno sfirato la pole, il ritardo dalla vetta è stato di +0.029 ed a +0.050 millesimi.

Nicklas Nielsen con la Ferrari n. 50 ha chiuso la Top5 precedendo Victor Martins (Alpine n. 36), Ryo Hirakawa (Toyota n. 8), Mathys Jaubert (Genesis n. 17), Kamui Kobayashi (Toyota n. 7) e Mathieu Jaminet (Genesis n. 19).

Sconfitte le due Peugeot e le due BMW, entrambe escluse dalla bagarre per la pole. Il marchio bavarese dovrà inseguire le Toyota ed il resto dei rivali dopo aver chiuso in 11ma piazza con Dries Vanthoor (n. 15) ed in 13ma con Sheldon van der Linde (n. 20).

Dudu Barrichello torna nel FIA WEC e firma la terza pole consecutiva per l’Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO in LMGT3. Il brasiliano, figlio di Rubens, torna in pole nel Mondiale dopo aver battuto il compagno di box Zach Robichon (n. 27) e la Porsche n. 91 Manthey di Timur Boguslavskiy.

La Ford n. 77 Proton Competition di Ben Tuck e la McLaren n. 59 Garage 59 di Finn Gehrsitz si sono attestati alle spalle dei migliori, le due auto hanno preceduto la Ferrari 296 GT3 EVO n. 21 di Simon Mann. Distaccati invece coloro che occupano le prime piazze della classifica assoluta, limitati dai chili extra imposti a bordo come prescrive il regolamento.

Domani la Lone Star Le Mans presso il Circuit of The Americas, live su Sky Sport, Discovery + e FIAWEC+ dalle 20.00 italiane.