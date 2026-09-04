WEC, Ferrari guida la FP1 in Texas con la 499P n. 51

Doppietta Ferrari nella prima sessione di prove libere della Lone Star Le Mans, quinto round del FIA World Endurance Championship in programma questo weekend presso il Circuit of The Americas. La 499P n. 51 di Antonio Giovinazzi ha fatto la differenza in 1.53.824 regolando di 205 millesimi la gemella n. 50 di Antonio Fuoco.

Le due Rosse hanno avuto la meglio nei confronti dell’Alpine n. 36 di Jules Gounon. Il francese è salito di colpi nel finale riuscendo a scavalcare la Toyota n. 7, l’auto gemella n. 35. La seconda A424 ha battuto la Toyota n. 8, la Cadillac n. 38 e l’Aston Martin n. 009.

Buona sessione, disputata interamente senza neutralizzazioni, anche per la Genesis grazie al nono posto assoluto. Il marchio coreano, al debutto nel FIA WEC quest’anno, completa la prima parte della graduatoria insieme alla Peugeot n. 94 di Malthe Jakobsen.

McLaren sorride in LMGT3 con Tom Fleming. Il giovane inglese, al volante della 720S GT3 EVO n. 59 Garage 59, ha siglato il miglior crono nel finale in 2.06.016 riuscendo a battere la Mercedes AMG GT3 EVO n. 61 Iron Lynx e la vettura gemella n. 58.

Questa sera la FP2 in vita della corsa da sei ore di domenica, indetta dalle 20.00 italiane.