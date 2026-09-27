WEC, Ferrari fatica in Giappone. “La gara è stata molto difficile”

Decimo posto all’arrivo per Ferrari con la 499p numero 51 durante la 6h del Fuji, sesto evento del FIA World Endurance Championship 2026. Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi completano una prova complicata per il marchio di Maranello, storicamente in difficoltà ai piedi del Monte Fuji.

L’evento, vinto dalla Toyota n. 8 di Ryo Hirakawa/Brendon Hartley/Sebastien Buemi, ha visto alcuni problemi per la n. 51 ed un ritiro della 499P n. 50 per un guasto tecnico. Due sanzioni da cinque secondi per due distinti contatti non hanno aiutato l’auto n. 51 campione del mondo che di fatto partiva dal fondo dello schieramento.

Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti, ha dichiarato: “La gara del Fuji è stata molto difficile e siamo consapevoli di avere commesso alcuni errori, oltre ad aver avuto un problema di affidabilità. Dobbiamo fare il punto velocemente e concludere al meglio la stagione, cercando di dare il massimo nelle due gare che mancano. Complimenti agli avversari per la vittoria”.

Ferrari occupa il terzo posto nel Mondiale costruttori con 115 punti contro i 146 di BMW ed i 169 di Toyota. Tra i piloti invece la n. 51 ha 59 punti contro i 89 del già citato equipaggio schierato dalla Toyota n. 8.

Non poteva mancare il commento di Ferdinando Cannizzo, Head of Endurance Race Cars. “Ci aspettavamo che il Fuji sarebbe stata una pista ostica e lo abbiamo visto già dalle prove libere. La corsa si è dimostrata difficile ed è stata condizionata in particolare dal problema che abbiamo avuto sulla vettura numero 50, quella posizionata meglio. D’altro canto questa gara ci deve insegnare tanto, perché abbiamo compiuto diverse scelte non ideali che andranno riviste per essere più incisivi in futuro. Complimenti alla Toyota che ha sfruttato meglio le fasi di neutralizzazione.”