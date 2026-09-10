WEC, Ferrari completa i test con la nuova 499P al COTA

Il Circuit of The Americas ha accolto una nuova importante sessione di test in vista della stagione 2027 del FIA World Endurance Championship per la Ferrari 499P. Il prototipo italiano si prepara per un significativo aggiornamento, la nuova auto debutterà il prossimo anno a partire dall’opening round che attualmente è previsto in Qatar.

Martedì 8 e mercoledì 9 settembre la pista texana ha accolto una 499P in livrea camouflage sulla falsariga di quanto accaduto a Monza nel cuore dell’estate. James Calado, Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Yifei Ye si sono si sono alternati al volante di questa vettura per testare soluzioni tecniche e aerodinamiche che potrebbero utilizzate nel 2027.

In pista è stata usata anche una 499P regolarmente impegnata nel FIA WEC 2026, guidate dagli stessi piloti piloti ufficiali che hanno partecipato nei giorni precedenti anche al fine settimana della Lone Star Le Mans.

Ferrari si appresta ora per volare in Giappone per la sesta delle otto tappe del FIA WEC 2026. Miguel Molina, Fuoco e Nielsen si sono imposti ad Austin, il marchio di Maranello resta in lotta per il titolo piloti e costruttori alla vigilia delle tre ultime tappe tra Asia, Spagna (Barcellona) ed Italia (Monza).