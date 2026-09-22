WEC, Ferrari all’esame del Fuji: “Arriviamo in Giappone con la consapevolezza di poter essere competitivi”

Ferrari torna protagonista questo fine settimana per il sesto round del FIA World Endurance Championship. Il Fuji Speedway attende i protagonisti per una nuova imperdibile sfida, fondamentale nella corsa al titolo che si chiuderà novembre a Monza.

Il marchio di Maranello, grazie al successo nella Lone Star Le Mans ottenuto con la 499P numero 50 di Miguel Molina, Nicklas Nielsen e Antonio Fuoco, si è rilanciato nella lotta al titolo piloti ed a quello costruttori.

Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti, ha dichiarato in una nota: “Ci presentiamo in Giappone contenti di essere tornati alla vittoria nella recente gara di Austin, e di aver ancora una volta dimostrato la nostra competitività non solo in America, ma anche in Brasile dove a luglio ottenemmo un ottimo secondo posto. Ora è la volta del Fuji: sappiamo che sarà una gara difficile per noi, ma la squadra la affronterà con tenacia e attenzione a ogni singolo dettaglio, con l’obiettivo di rimanere in corsa nel Campionato del Mondo e di mantenere aperti i giochi fino alle ultime due gare europee”.

Il Fuji non è mai stato un tracciato ‘amico’ della Ferrari che ha sempre sofferto l’ultimo settore. L’obiettivo del costruttore italiano è di ripetere quanto mostrato a Interlagos, altro circuito storicamente non favorevole alla 499P.

Ferdinando Cannizzo, Head of Endurance Race Cars, ha commentato in merito: “La gara a Fuji rappresenta una sfida molto diversa rispetto ad Austin perché il circuito giapponese non è stato nel passato uno dei più favorevoli alle caratteristiche della nostra vettura. Tuttavia, negli ultimi mesi abbiamo dimostrato una crescita costante, sia dal punto di vista della performance della 499P sia sotto l’aspetto operativo. Arriviamo in Giappone con la consapevolezza di poter essere competitivi, ma anche con l’umiltà e la determinazione necessarie perché ci aspettiamo che diversi avversari potranno esserlo altrettanto. In questo contesto l’obiettivo è confermare il livello di esecuzione che il team ha mostrato finora durante la stagione, massimizzare il risultato e raccogliere punti importanti per i campionati”.