WEC, Cadillac vicino al successo in casa al COTA

Ancora podio per Cadillac nel FIA World Endurance Championship, questa volta con la V-Series.R n. 38 di Jack Aitken, Sébastien Bourdais ed Earl Bamber. Il marchio americano ha firmato il secondo posto nella tappa del Circuit of The Americas grazie ad una sanzione inflitta all’Alpine n. 35.

L’auto che è scattata dalla seconda posizione ha controllato la prova insieme a Ferrari e Toyota. Aitken si è poi trovato ad inseguire nel finale dopo l’ultima Virtual Safety Car, il britannico non è mai riuscito ad impensierire concretamente Alpine, Ferrari e Toyota nello stint conclusivo.

Keely Bosn, Responsabile del Programma Corse Cadillac, ha dichiarato in una nota ufficiale: “Siamo stati in testa per diversi giri ed i nostri piloti hanno lottato duramente per tenere a bada gli avversari e mantenere la posizione per tutta la gara. Una sfortunata coincidenza con l’ingresso della Safety Car ha annullato il distacco che avevamo accumulato”.

Non poteva mancare il commento di Jack Aitken, alfiere dell’auto n. 38: “È un risultato davvero fantastico. Siamo stati costantemente in lotta tra la testa della corsa e le posizioni più interne della top ten, ed era difficile prevedere dove saremmo arrivati. Ma siamo riusciti a lottare e a conquistare un fantastico podio in casa”.

General Motors cerca il primo successo nel FIA WEC in stagione. Il marchio ha saputo imporsi in North America nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e nelle prossime settimane cercherà di ottenere il titolo con il già citato Aitken.