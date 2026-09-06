WEC, Cadillac leader dopo metà gara in Texas. Ferrari in lotta

Ferrari, Cadillac e Toyota si contendono il primato della Lone Star Le Mans 2026 dopo metà gara. La strategia sta diventando sempre più protagonista in Texas ed anche la pioggia potrebbe cambiare le carte in tavola nelle prossime ore.

Ferrari ha controllato le prime fasi con Antonio Giovinazzi. L’ex pilota di F1 ha gestito alla perfezione con la 499P n. 51 il via e l’ora iniziale controllando la Cadillac n. 38 Hertz Team JOTA di Jack Aitken e l’auto gemella n. 50 di Nicklas Nielsen.

La Cadillac n. 12 è stata la prima a cambiare la strategia, la scelta è stata seguita successivamente anche dalla Ferrari n. 50 e dalla Toyota n. 8. Tutti gli altri hanno preferito restare regolarmente in azione, la Ferrari n. 51 ha mostrato di poter controllare la Cadilac n. 38.

L’ultima vettura citata è provvisoriamente in vetta alla competizione con Earl Bamber. Il neozelandese precede l’Alpine n. 35 di Antonio Felix Da Costa, l’Aston Martin n. 007 di Tom Gamble e la Toyota n. 7 di Nyck De Vries dopo la terza sosta, disputata in regime di Virtual Safety Car per raccogliere alcuni detriti presenti lungo il tracciato.

Ferrari occupa la sesta e la settima piazza in vista del restart, James Calado (n. 51) e Antonio Fuoco (n. 50) sono alla guida delle due altre unità ufficiali. Dobbiamo invece scendere in 15ma piazza per trovare la Ferrari n. 83 AF Corse di Robert Kubica. Toyota n. 8, Peugeot n. 94 e BMW n. 15 inseguono nell’ordine dopo tre intense ore d’azione.

In LMGT3, Zach Robichon è in vetta con l’Aston Martin n. 23 Heart of Racing. Il canadese ha superato in pista la Porsche n. 91 Manthey, attualmente nelle mani del campione in carica DTM Ayhancan Güven. Il turco è davanti alla Ford n. 77 Proton Competition, l’Aston Martin n. 23 Heart of Racing e la Ferrari n. 21 VISTA AF Corse.