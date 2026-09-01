24 Ore di Le Mans
WEC, Cadillac cerca il successo in casa. Sarà la volta buona al COTA?
Cadillac insegue il primo successo stagionale nella Lone Star Le Mans, indetta questo fine settimana al Circuit of The Americas. Il marchio americano è senza dubbio uno dei principali candidati per il successo in casa dopo le ottime performance in qualifica tra Le Mans e soprattutto San Paolo.
Norman Nato e Will Stevens verranno raggiunti al volante della V-Series.R n. 12 da Ricky Taylor. Il pilota regolarmente impegnato nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship prende posto dell’infortunato Alex Lynn che finalmente ritroveremo a Barcellona.
L’auto n. 12 ha ottenuto il podio in Brasile alle spalle della BMW n. 15 e della Ferrari n. 51. Ancora zero Top3 invece per la gemella n. 38, a lungo in lotta a Le Mans prima di un problema che ha negato un possibile ottimo risultato per Jack Aitken, Earl Bamber e Sébastien Bourdais.
Jeromy Moore, ingegnere capo di Cadillac Racing, ha dichiarato in una nota ufficiale: “Correre nella nostra gara di casa è sempre un’emozione speciale. L’anno scorso abbiamo avuto un forte acquazzone che ha reso la gara difficile, ma in generale al COTA può fare molto caldo. Sarà una sfida importante per i piloti, non è facile mantenere gli pneumatici nella loro temperatura di esercizio ideale”.