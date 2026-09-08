WEC, BMW non brilla in Texas: “Delusi rispetto a quanto ottenuto finora”

Giornata lontano dai migliori in Texas per BMW e WRT. Il marchio tedesco ha chiuso all’esterno della prima parte della graduatoria la quinta tappa del FIA World Endurance Championship, vinta dalla Ferrari 499P n. 50 di Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco e Miguel Molina.

La BMW n. 20 resta comunque agganciata a Toyota n. 7 nella classifica piloti. Robin Frijns e René Rast, nuovamente accompagnati da Sheldon van der Linde, hanno approfittato dei problemi dei giapponesi nel finale per restare al comando del campionato dopo cinque delle otto tappe previste.

Andreas Roos, Responsabile di BMW M Motorsport, ha commentato in una nota: “Purtroppo non siamo riusciti a dare continuità all’ottima prima metà della stagione FIA ​​WEC su questa pista e in queste condizioni. Inoltre, non siamo stati in grado di disputare una gara impeccabile con nessuna delle due vetture. Il risultato, con l’ottavo e il dodicesimo posto, è deludente rispetto a quanto ottenuto finora con la BMW M Hybrid V8. Alla fine, abbiamo beneficiato del ritiro della Toyota numero 7. Avrebbero meritato la vittoria”.

BMW, al top nel 2026 con la n. 20 a Spa-Francorchamps e con la n. 15 a San Paolo, è attualmente al secondo posto nel Mondiale costruttori con nove lunghezze da Toyota. Nella lotta dopo la Lone Star Le Mans è tornata anche Ferrari, la sfida è più che mai aperta in vista degli ultimi tre round.